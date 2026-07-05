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Akrep Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Temmuz - 12 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu günlük düzenin, çalışma tempon ve sorumlulukların üzerinde etkili olabilir. Uzun süredir aynı şekilde ilerleyen bir iş akışı, proje ya da görev dağılımı artık sürdürülebilir görünmeyebilir. Özellikle “Bu işi daha verimli yapmanın başka bir yolu yok mu?” sorusu sık sık aklına gelebilir. Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı ise beklenmedik bir iş teklifi, yeni bir müşteri ya da ani gelişen bir iş birliği fırsatı getirebilir.

Maddi konularda emek ve kazanç arasındaki dengeyi daha fazla sorgulayacağın bir haftadasın. Uzun süredir karşılığını tam alamadığını düşündüğün bir iş için ücret görüşmesi yapabilir, serbest çalışıyorsan fiyatlarını güncelleme kararı alabilirsin. Ayrıca daha önce değerlendirmediğin bir becerinin sana ek gelir sağlayabileceğini fark etmen mümkün görünüyor.

Aşk hayatında ise günlük hayatın içindeki küçük detaylar önem kazanıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan partnerinle birlikte geçirilen sıradan zamanların ilişkinizi düşündüğünden daha fazla beslediğini fark edebilirsin. Bekar bir Akrep burcuysan iş ortamında sık görüştüğün biriyle arandaki iletişim farklı bir yöne evrilebilir.

Bu hafta senin için önemli olan daha fazla yük almak değil, enerjini gerçekten değer yaratan alanlara yönlendirmek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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