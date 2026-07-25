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Akrep Burcu right-white
26 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 26 Temmuz Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn bugün günlük düzen ve sağlık alanında geri hareketine başlıyor ve bozulan rutinlerini yeniden kurmanı istiyor. İş hayatında bir süredir aksayan bir düzeni bugün toparlıyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana disiplinli çalışma gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, iş yükünü olduğundan ağır hissetmene yol açabilir. Bugün işleri sıraya koyman, bu ağırlığı hafifletecek.

Maddi konularda gündelik giderlerinle ilgili bir konu yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte iptal etmeyi unuttuğun bir abonelik ya da tekrarlayan bir ödeme bugün gündemine girebilir. Satürn'ün geri hareketi bu kalemleri gözden geçirmeni istiyor. Gereksiz bir gideri kesmek somut kazanç sağlayacak.

Aşk hayatında sıradan anların değerini fark ediyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, sizi bir arada tutan şeyin büyük jestler değil, her sabah kurulan iletişim ve paylaşılan küçük alışkanlıklar olduğunu görüyorsun; Ay ile Venüs üçgeni sana ihmal ettiğin bu küçük ritüellerden birini yeniden canlandırma fırsatı veriyor. Bekar bir Akrep burcu isen, her gün aynı ortamda gördüğün, alıştığın bir yüz bugün sana bir anda farklı görünebilir; aşkın bazen büyük bir olayla değil, tanıdık bir yüzün başka türlü belirmesiyle başladığını hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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