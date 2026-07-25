Sevgili Akrep, Satürn bugün günlük düzen ve sağlık alanında geri hareketine başlıyor ve bozulan rutinlerini yeniden kurmanı istiyor. İş hayatında bir süredir aksayan bir düzeni bugün toparlıyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana disiplinli çalışma gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, iş yükünü olduğundan ağır hissetmene yol açabilir. Bugün işleri sıraya koyman, bu ağırlığı hafifletecek.

Maddi konularda gündelik giderlerinle ilgili bir konu yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte iptal etmeyi unuttuğun bir abonelik ya da tekrarlayan bir ödeme bugün gündemine girebilir. Satürn'ün geri hareketi bu kalemleri gözden geçirmeni istiyor. Gereksiz bir gideri kesmek somut kazanç sağlayacak.

Aşk hayatında sıradan anların değerini fark ediyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, sizi bir arada tutan şeyin büyük jestler değil, her sabah kurulan iletişim ve paylaşılan küçük alışkanlıklar olduğunu görüyorsun; Ay ile Venüs üçgeni sana ihmal ettiğin bu küçük ritüellerden birini yeniden canlandırma fırsatı veriyor. Bekar bir Akrep burcu isen, her gün aynı ortamda gördüğün, alıştığın bir yüz bugün sana bir anda farklı görünebilir; aşkın bazen büyük bir olayla değil, tanıdık bir yüzün başka türlü belirmesiyle başladığını hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…