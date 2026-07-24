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Akrep Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 25 Temmuz Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin günlük düzen alanını ağırlaştırıyor. İş temposu bugün her zamankinden yorucu geliyor. Üstlendiğin görevlerin sayısı arttıkça verimin düşüyor. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana disiplinli ilerleme gücü veriyor. İşleri sıraya koymanı ve hepsini aynı anda bitirmeye çalışmamanı öneriyorum.

Maddi konularda gündelik giderler dikkat istiyor. Küçük ama sürekli tekrarlanan ödemeler bütçende fark edilir bir yer kaplıyor. Satürn bu kalemleri gözden geçirmeni istiyor. Gereksiz bir aboneliği iptal etmek bugün somut bir kazanç sağlayacak.

Aşk hayatında yorgunluğun aranıza giriyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, günlük koşuşturma yüzünden partnerine ayıracak enerjin kalmıyor. Ona kısa da olsa zaman ayırmalısın. Bekar bir Akrep burcu isen, yoğun temponun içinde tanışmaya alan bırakmıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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