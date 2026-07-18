Sevgili Akrep, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, perde arkasında sürüp giden konuları ve bilinçaltındaki düğümleri yüzeye taşıyor. Güneş-Ay sekstili bu içsel süreci daha dengeli yürütmene yardımcı olurken, Ay-Neptün karşıtlığı bir sırrın ya da örtük bir gerçeğin daha fazla gizli kalamayacağına işaret ediyor.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni tam senin alanın; bir gücün yeniden ele geçirilmesi ya da tıkanmış bir kaynağın yeniden akmaya başlaması bugün gündemde. Mars-Satürn sekstili stratejik zekânı ödüllendiriyor.

Aşk hayatında da yoğunluk arıyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızdaki tutkuyu tazeleyecek dürüst bir an yaşayabilirsin. Bekar bir Akrep burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle bir bakışta başlayan güçlü bir çekim seni sarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…