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Akrep Burcu right-white
19 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 19 Temmuz Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, perde arkasında sürüp giden konuları ve bilinçaltındaki düğümleri yüzeye taşıyor. Güneş-Ay sekstili bu içsel süreci daha dengeli yürütmene yardımcı olurken, Ay-Neptün karşıtlığı bir sırrın ya da örtük bir gerçeğin daha fazla gizli kalamayacağına işaret ediyor.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni tam senin alanın; bir gücün yeniden ele geçirilmesi ya da tıkanmış bir kaynağın yeniden akmaya başlaması bugün gündemde. Mars-Satürn sekstili stratejik zekânı ödüllendiriyor.

Aşk hayatında da yoğunluk arıyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızdaki tutkuyu tazeleyecek dürüst bir an yaşayabilirsin. Bekar bir Akrep burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle bir bakışta başlayan güçlü bir çekim seni sarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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