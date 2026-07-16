Sevgili Akrep, uluslararası bağlantılı işler, akademik hedefler ve kurumsal yazışmalarda geçmişte yapılan ufak hataları fark edip düzeltmek adına gökyüzünden harika bir destek alıyorsunuz. Güneş ve Satürn arasındaki uyumlu açı, vizyonunuzu genişletirken uzun vadeli projelerinizde daha disiplinli ve kararlı adımlar atmanızı kolaylaştırıyor. Resmi kurumlardaki işlerinizde yavaşlayan Merkür nedeniyle bürokratik süreçlere karşı sabırlı olmalısınız.

Maddi olarak, spekülatif yatırımlardan ve borsa gibi yüksek risk barındıran alanlardan tamamen uzak durarak eldeki birikimi güvenli limanlarda tutmayı tercih etmelisiniz. Bütçenizi anlık dürtülerle yönetmek yerine, uzun vadeli ekonomik planlarınıza sadık kalmalı ve harcama dengenizi korumalısınız. Kaynaklarınızı verimli kullanmak, ilerleyen dönemlerde karşınıza çıkabilecek fırsatlar için elinizi büyük ölçüde güçlendirecektir.

İlişkisi olan bir Akrepseniz, partnerinizle aranızdaki mesafeleri ya da fikir ayrılıklarını mantıklı, sabırlı ve empati yönü güçlü bir iletişim modeliyle tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Bekar bir Akrep burcu iseniz, bugün tek başınıza oturup gelecek yıllardaki seyahat planlarınızı, bireysel kariyer hedeflerinizi ve bütçe detaylarınızı büyük bir disiplinle kağıda dökebilirsiniz; kendi geleceğinizi tek başınıza inşa etmenin verdiği güç, ruhsal olarak bağımsız hissettirecektir. Bugün aşk anlamında gelebilecek olası adımlara karşı pek istekli değil gibisiniz.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…