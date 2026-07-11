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Akrep Burcu right-white
12 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 12 Temmuz Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, seni sürekli ertelediğin kişisel bir hedefe yeniden yaklaştırabilir. Belki aylardır açmayı düşündüğün bir dosya, okumayı planladığın bir kitap ya da başlamayı ertelediğin bir eğitim yeniden gündemine gelecek. Bugün küçük bir başlangıç beklediğinden daha büyük sonuçlar doğurabilir.

Kariyer hayatında beklenmedik bir sorumluluk alabilirsin. İlk anda zor gibi görünen bu görev, yeteneklerini göstermen için önemli bir fırsata dönüşebilir. Kendine güvenmen gereken bir gün seni bekliyor.

Maddi konularda plansız harcamalar yerine öncelik sıralaması yapmak rahatlatıcı olabilir. Önce gerçekten gerekli olanı tamamlamak günün sonunda doğru bir karar verdiğini hissettirecek.

Aşk hayatında ise sürpriz bir gelişme yaşanabilir. İlişkisi olan Akrep burçları partnerlerinden uzun zamandır bekledikleri bir adımı görebilir. Bekar Akrep burçları ise tesadüfen başlayan kısa bir sohbetin beklenenden uzun sürmesine şaşırabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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