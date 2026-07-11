Sevgili Akrep, 12 Temmuz’da Neptün retrosu gizli kalan duyguları ortaya çıkarabilir. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, partnerinin eski bir arkadaşla görüşmesi ya da geçmişten gelen bir mesaj gereksiz şüphelere yol açabilir. Varsayımlar yerine açık bir konuşma yapmak aranızdaki güveni koruyacaktır.

Bekar bir Akrep burcuysan, uzun süredir seni tanımaya çalışan biri sonunda duygularını açıkça ifade edebilir. Vereceğin cevap yeni bir başlangıcın kapısını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…