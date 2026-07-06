Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında hissettiklerinle yüzleşmek sandığından daha önemli hale gelebilir. Sen duygularını derin yaşayan, kolay kolay güvenmeyen ama bağ kurduğunda tüm kalbiyle seven bir burçsun. Bu yüzden bazen hislerini korumak adına onları saklamayı ya da kontrol altında tutmayı tercih edebiliyorsun. Ancak bugün kalbin, uzun süredir kapalı tuttuğun bir kapıyı aralamak isteyebilir.

İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle arandaki bağın görünenden çok daha derin bir yerde şekillendiğini fark edebilirsin. Son zamanlarda konuşulmayan bazı duygular ya da ertelenen meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu kez önemli olan kimin haklı olduğu değil, birbirinizin gerçekten ne hissettiğini anlayabilmek olacak. Bazen güçlü görünmeye çalışmak yerine kırılgan yanlarını göstermek, ilişkinin en sağlam tarafını ortaya çıkarabilir.

Bekar bir Akrep burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. İlk başta yalnızca merak uyandıran bir kişi, zamanla daha farklı duygular hissettirmeye başlayabilir. Ya da tam tersine, yoğun görünen bir çekimin aslında düşündüğün kadar derin olmadığını fark edebilirsin. Bugün senin için önemli olan, karşındaki kişinin söylediklerinden çok sana hissettirdikleri olacak.

Kalbinin sana anlattığı şeyleri görmezden gelmek bugün her zamankinden daha zor olabilir. Çünkü bazı cevaplar uzun konuşmaların sonunda değil, sessiz anlarda ortaya çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…