Sevgili Akrep, partnerinle bugün tutkunun değil, dinginliğin ve güvenin tadını çıkarıyorsun. Birbirinizi yormadan, sadece varlığınızla destek olduğunuz bu süreç, ilişkinizin zeminini her türlü dış sarsıntıya karşı koruyan yıkılmaz bir kalkan oluşturacak. Huzur en büyük romantizmdir.

Bekar bir Akrep burcu isen, gizem oyunları oynayan ve sana sürekli 'acaba' dedirten insanları hayatından siliyorsun. Niyetini açıkça belli eden, hayatını düzene sokmuş ve sana fırtınalar değil korunaklı bir liman vadeden o olgun karakterle, temelleri çok güvenli atılacak bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…