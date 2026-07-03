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Akrep Burcu right-white
4 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.07.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

4 Temmuz Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, partnerinle bugün tutkunun değil, dinginliğin ve güvenin tadını çıkarıyorsun. Birbirinizi yormadan, sadece varlığınızla destek olduğunuz bu süreç, ilişkinizin zeminini her türlü dış sarsıntıya karşı koruyan yıkılmaz bir kalkan oluşturacak. Huzur en büyük romantizmdir.

Bekar bir Akrep burcu isen, gizem oyunları oynayan ve sana sürekli 'acaba' dedirten insanları hayatından siliyorsun. Niyetini açıkça belli eden, hayatını düzene sokmuş ve sana fırtınalar değil korunaklı bir liman vadeden o olgun karakterle, temelleri çok güvenli atılacak bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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