Sevgili Akrep, partnerinle birlikte birbirinizin başarılarını kutlamak ve hedeflerine destek olmak ilişkini adeta bir güç birliğine dönüştürüyor. Zihinsel uyumun ve ortak alınan kararların getirdiği güven, aranızdaki tutkuyu çok daha saygın ve dış etkenlere kapalı, özel bir seviyeye taşıyacak.

Bekar bir Akrep burcu isen, bugün vizyonsuz ve ne istediğini bilmeyen insanları hayatından tamamen eliyorsun. Gözlerini başarıya, saygıya ve sadakate dikmiş durumdasın. Kendi hayatının lideri olmuş, sözünün eri ve yanında duruşuyla sana güven veren o güçlü karakterle, sadece kalplerin değil zihinlerin de konuştuğu çok sağlam bir yola giriyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…