Sevgili Akrep, partnerinle aranda konuşulmaktan çekinilen derin bir konuyu veya maddi bir detayı bugün şeffafça çözüme kavuşturuyorsun. Sorunların üstesinden el ele vererek gelmek, aranızdaki tutkuyu ve yoldaşlık hissini sarsılmaz bir kale haline getirecek.

Bekar bir Akrep burcu isen yüzeysel insanlarla vakit kaybetmek yerine, hayatın zorluklarına karşı duruşu olan sağlam karakterlere çekiliyorsun. Senin kriz çözme yeteneğine hayran kalan ve sana güven veren o derin ruhla, çok yoğun ve gerçekçi bir iletişime adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…