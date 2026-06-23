Sevgili Akrep, partnerinle hayatın zorluklarını bir kenara bırakıp hayal dünyasına sığınmak, ilişkine taptaze bir nefes aldırıyor. Birlikte kurduğunuz uzak gelecek hayalleri, gerçeğe dönmese bile bugünün romantizmini zirveye taşıyacak.

Bekar bir Akrep burcu isen, sorgulayıcı yapını bırakıp sadece hislerine güvenerek tanıştığın kişiyle anın tadını çıkarıyorsun. Gerçek olup olmadığını umursamadan, sana kendini film sahnesinde hissettiren sihirli çekime teslim olacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...