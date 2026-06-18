Sevgili Akrep, bugün partnerinle ilişkide sorunları deşmek yerine, sahip olduğun sağlam sevgiye odaklanıyorsun. Chiron'un Boğa burcundaki enerjisi, aranızdaki kırgınlıkları açıkça konuşup ilişkiyi saygın ve güvenli bir temele oturtmanızı sağlayacak.

Bekar bir Akrep burcu isen, yalnızlığın verdiği gücü hissederek geçmişin yaralarını kapatıyorsun. Güven vermeyen hiç kimseye taviz vermeyerek, kendi değerini koruyan ve sana somut adımlarla gelen kişilere şans tanıyacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...