Sevgili Akrep, bugün partnerinizle birbirinizi yoran derin analizleri bırakıp sadece gülüşmeyi seçmek ilişkine taze bir oksijen veriyor. Zihinsel ağırlıklardan kurtulup anı paylaştığın bu akşam, sevginin sadece acıda değil, neşede de büyüdüğünü kanıtlıyor.

Bekar bir Akrep burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında sana dert anlatan veya sürekli kriz üreten insanlardan hızla uzaklaşıyorsun. Amacı sadece güzel vakit geçirmek olan, hayatı karmaşıklaştırmayan neşeli bir karakterle aranda çok zahmetsiz ve su gibi akan bir çekim başlıyor. Peki, sen kendini bırakabilecek misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...