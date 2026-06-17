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Akrep Burcu right-white
18 Haziran 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.06.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

18 Haziran Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün partnerinizle birbirinizi yoran derin analizleri bırakıp sadece gülüşmeyi seçmek ilişkine taze bir oksijen veriyor. Zihinsel ağırlıklardan kurtulup anı paylaştığın bu akşam, sevginin sadece acıda değil, neşede de büyüdüğünü kanıtlıyor.

Bekar bir Akrep burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında sana dert anlatan veya sürekli kriz üreten insanlardan hızla uzaklaşıyorsun. Amacı sadece güzel vakit geçirmek olan, hayatı karmaşıklaştırmayan neşeli bir karakterle aranda çok zahmetsiz ve su gibi akan bir çekim başlıyor. Peki, sen kendini bırakabilecek misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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