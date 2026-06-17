Sevgili Koç, bugün ilişkinde kontrol etme ihtiyacını bıraktığında aşkın ne kadar zahmetsiz aktığını fark ediyorsun. Partnerinin aldığı kararlara itiraz etmeden uyum sağlamak, aranızdaki görünmez inatlaşmaları bitirerek akşamınızı çok huzurlu bir dinlenme alanına çevirecek.

Bekar bir Koç burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı seni yorucu flört oyunlarından uzaklaştırıyor. Seni etkilemek için uğraşanlara değil, sadece kendi hayatını net bir şekilde yönetebilen ve senin sınırlarına saygı duyarak kendi alanını savunan güçlü profillere kapılarını aralayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...