Sevgili Koç, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısının kıpır kıpır enerjisi, ilişkinde planların aniden değişmesiyle aranızdaki tatlı dinamiği yeniden canlandırıyor. Partnerinin yorgunluğunu sezip seni sıradan rutinden çıkararak farklı bir mekana götürmesi, sana ne kadar değer verdiğini hissettirecek.

Eğer bekar bir Koç burcu isen, gökyüzünün bu sürprizli açısı altında kafedeki ayaküstü yaşanan ufak karmaşa, uzun zamandır aradığın kasmayan iletişimi sana sunuyor. Karşındaki kişinin bu tesadüfü zekice bir espriye çevirmesi, aklında kalıcı ve çok keyifli bir iz bırakacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...