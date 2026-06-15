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16 Haziran 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.06.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? 

16 Haziran Salı günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısının kıpır kıpır enerjisi, ilişkinde planların aniden değişmesiyle aranızdaki tatlı dinamiği yeniden canlandırıyor. Partnerinin yorgunluğunu sezip seni sıradan rutinden çıkararak farklı bir mekana götürmesi, sana ne kadar değer verdiğini hissettirecek.

Eğer bekar bir Koç burcu isen, gökyüzünün bu sürprizli açısı altında kafedeki ayaküstü yaşanan ufak karmaşa, uzun zamandır aradığın kasmayan iletişimi sana sunuyor. Karşındaki kişinin bu tesadüfü zekice bir espriye çevirmesi, aklında kalıcı ve çok keyifli bir iz bırakacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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