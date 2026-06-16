Sevgili Koç, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği yumuşak atmosferle, partnerinle arandaki iletişim çok daha derin bir frekansa geçiyor. Günün yorgunluğunu birbirinize sarılarak ve sessizliğin içindeki güveni hissederek atmak, ilişkinizin temelini sarsılmaz bir hale getirecek.

Eğer bekar bir Koç burcu isen, her zamanki hızlı ve flörtöz avcı rolünü bugün bir kenara bırakıyorsun. Gösterişten uzak, sadece bakışlarıyla sana dinginlik veren ve merhametiyle dikkat çeken sakin karaktere karşı içsel bir çekim duyacaksın. Ruhuna hitap eden bir bağ başlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...