Arabası Olmayan Öğrenci Sedir Ağacından Kendine 2.000 Wattlık Motosiklet Yaptı!

Ahşap gövdeli motosiklette lityum demir fosfat batarya ve 2.000 watt gücünde elektrikli motor bulunuyor. Bataryadan gelen enerji bir kontrol ünitesi üzerinden motora aktarılırken hareket, zincir yardımıyla arka tekerleğe iletiliyor.

Curry araca hidrolik frenlerin yanı sıra yavaşlama sırasında enerjinin bir bölümünü geri kazanan rejeneratif fren sistemi de ekledi. Gece kullanımı için yerleştirilen farın 12 volt ve 4 amperle çalıştığı açıklandı. Motosiklette alışveriş poşetleri ve farklı eşyalar için bir taşıma bölümü de bulunuyor.

Aracın en dikkat çekici bölümü sedir ağacından hazırlanan gövdesi olsa da motosiklet tamamen ahşaptan oluşmuyor. Yapıda tekerlekler, metal parçalar, elektrik bileşenleri ve standart fren ekipmanları da kullanılıyor. Curry motosikleti gündelik ulaşımında kullansa da aracın güvenliği ve dayanıklılığına ilişkin bağımsız bir test sonucu yayımlanmadı.