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Arabası Olmayan Öğrenci Sedir Ağacından Kendine 2.000 Wattlık Motosiklet Yaptı!

Arabası Olmayan Öğrenci Sedir Ağacından Kendine 2.000 Wattlık Motosiklet Yaptı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 10:07
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ABD’de yaşayan mühendislik öğrencisi Reed Curry, arabası olmadığı için kendi ulaşım aracını yapmaya karar verdi. Sedir ağacından hazırladığı gövdeyi elektrikli motor, batarya ve hidrolik frenlerle birleştiren Curry, “Wooden Horse” adını verdiği motosikleti günlük işlerinde kullanmaya başladı.

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Ulaşım sorunu kendi aracını yapmaya yöneltti

Ulaşım sorunu kendi aracını yapmaya yöneltti

Florida’daki Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi’nde makine mühendisliği eğitimi alan Reed Curry, şehir içinde kullanabileceği bir araca ihtiyaç duyuyordu. Otomobili bulunmayan öğrenci, mühendislik bilgisinden yararlanarak kendi elektrikli motosikletini tasarladı.

Curry’nin “Wooden Horse”, yani “Tahta At” adını verdiği aracın gövdesinde 2x4 ölçüsündeki sedir parçaları kullanıldı. Ahşap malzemelerin Home Depot’tan satın alındığı, motosiklette kullanılan gövdenin geri dönüştürülmüş paletlerden yapılmadığı belirtildi.

Motosiklet, William Langston’ın paletleri sökerken odun arayan Curry ile karşılaşması sayesinde geniş kitlelerce tanındı. Langston’ın kaydettiği görüntülerde Curry, arabası olmadığı için aracı yaptığını ve günlük ulaşımında kullandığını anlattı. Öğrenci daha sonra motosikleti bir yıldan uzun süredir kullandığını ve geliştirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

2.000 watt motor ve rejeneratif fren kullandı

2.000 watt motor ve rejeneratif fren kullandı

Ahşap gövdeli motosiklette lityum demir fosfat batarya ve 2.000 watt gücünde elektrikli motor bulunuyor. Bataryadan gelen enerji bir kontrol ünitesi üzerinden motora aktarılırken hareket, zincir yardımıyla arka tekerleğe iletiliyor.

Curry araca hidrolik frenlerin yanı sıra yavaşlama sırasında enerjinin bir bölümünü geri kazanan rejeneratif fren sistemi de ekledi. Gece kullanımı için yerleştirilen farın 12 volt ve 4 amperle çalıştığı açıklandı. Motosiklette alışveriş poşetleri ve farklı eşyalar için bir taşıma bölümü de bulunuyor.

Aracın en dikkat çekici bölümü sedir ağacından hazırlanan gövdesi olsa da motosiklet tamamen ahşaptan oluşmuyor. Yapıda tekerlekler, metal parçalar, elektrik bileşenleri ve standart fren ekipmanları da kullanılıyor. Curry motosikleti gündelik ulaşımında kullansa da aracın güvenliği ve dayanıklılığına ilişkin bağımsız bir test sonucu yayımlanmadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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