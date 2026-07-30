Arabası Olmayan Öğrenci Sedir Ağacından Kendine 2.000 Wattlık Motosiklet Yaptı!
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Ulaşım sorunu kendi aracını yapmaya yöneltti
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2.000 watt motor ve rejeneratif fren kullandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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