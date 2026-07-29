13 Yaşında Harçlığını Biriktirdi: YouTube’dan Öğrenip Kendine Ev Yaptı!
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YouTube’da izlediği videolar projeye dönüştü
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İnşaat parasını küçük işlerle biriktirdi
Küçük alana ihtiyaç duyduğu eşyaları sığdırdı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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