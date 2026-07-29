13 Yaşında Harçlığını Biriktirdi: YouTube’dan Öğrenip Kendine Ev Yaptı!

Luke gerekli parayı çim biçerek, komşularına yardım ederek ve farklı küçük işler yaparak topladı. Maliyeti azaltmak için kullanılmış ve bağışlanan malzemelerden yararlandı; bazı profesyonel hizmetler için para yerine kendi emeğini teklif etti.

Elektrikçi komşusunun garajını temizleyerek evin kablolarının döşenmesi konusunda yardım aldı. Bir halı ustasının çalıştığı apartmanların çimlerini biçmesi karşılığında zeminin kaplanmasını sağladı.