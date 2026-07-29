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13 Yaşında Harçlığını Biriktirdi: YouTube’dan Öğrenip Kendine Ev Yaptı!

13 Yaşında Harçlığını Biriktirdi: YouTube’dan Öğrenip Kendine Ev Yaptı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 17:29
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ABD’nin Iowa eyaletinde yaşayan Luke Thill, YouTube’da izlediği küçük ev videolarından etkilenerek ailesinin bahçesinde kendi yaşam alanını kurdu. Yaklaşık 8,3 metrekare büyüklüğündeki ev, 1.500 dolarlık bütçeyle tamamlandı.

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YouTube’da izlediği videolar projeye dönüştü

YouTube’da izlediği videolar projeye dönüştü

Luke, küçük evlerle ilgili videoları izlemeye başladıktan sonra benzer bir yapıyı kendisinin de kurabileceğini düşündü. Ailesi projeye onay verdi ancak parayı kendisinin biriktirmesi, malzemeleri seçmesi ve belirlenen bütçeyi aşmaması şartını koydu.

Haziran 2016’da başlayan çalışmalar yaklaşık bir yıl sürdü. Luke yapı tekniklerini videolardan öğrenirken babası inşaatın güvenli bölümlerinde, annesi ise iç mekânın hazırlanmasında yardımcı oldu.

İnşaat parasını küçük işlerle biriktirdi

İnşaat parasını küçük işlerle biriktirdi

Luke gerekli parayı çim biçerek, komşularına yardım ederek ve farklı küçük işler yaparak topladı. Maliyeti azaltmak için kullanılmış ve bağışlanan malzemelerden yararlandı; bazı profesyonel hizmetler için para yerine kendi emeğini teklif etti.

Elektrikçi komşusunun garajını temizleyerek evin kablolarının döşenmesi konusunda yardım aldı. Bir halı ustasının çalıştığı apartmanların çimlerini biçmesi karşılığında zeminin kaplanmasını sağladı.

Küçük alana ihtiyaç duyduğu eşyaları sığdırdı

Küçük alana ihtiyaç duyduğu eşyaları sığdırdı

Yaklaşık 8,3 metrekarelik evde oturma bölümü, televizyon, küçük buzdolabı ve kullanılmadığı zaman katlanabilen yemek masası bulunuyor. Üst bölümdeki uyuma alanı sayesinde sınırlı zemin daha verimli kullanılabiliyor.

Elektrik bağlantısı bulunan yapı, tam donanımlı ve bağımsız bir konuttan çok kişisel dinlenme alanı olarak kullanılıyor. Luke’un ailesinin gözetiminde tamamladığı proje, ona bütçe hazırlama, malzeme seçme ve temel inşaat becerileri kazandırdı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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