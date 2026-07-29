Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Güldüren Twitter Kullanıcıları
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Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir görsel hepimizi güldürebiliyor. Elbette mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ama kelime şakaları başka. Her türlü mizahın döndüğü X'te arada önümüze pek çok ilk başta soğuk gibi gelse de boşluğumuza geldiğinde güldüren espriler düşüyor. Bakalım hangi kullanıcılar sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Her şey mümkün
Devam edelim.
Öyle olmuyordu.
Biraz da magazin...
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Biraz da futbol.
Amaç ne?
Yunus Pembe
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Muhtemelen.
Kapatalım 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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