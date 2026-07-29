Yıllar Sonra Bambaşka Biri Oldu: Yıldız Asyalı'nın Son Halini Görenler Tanıyamadı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir dönemin çocuk yıldızı olarak hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Uzun yıllardır alışık olunan görünümünü tamamen geride bırakan ünlü isim, kazıtılmış kısa saçlarıyla sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Pek çok kullanıcı ilk bakışta Asyalı'nı tanımakta zorlandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz çocuk yaşlarda kamera karşısına geçerek oyunculuk dünyasına adım atan Yıldız Asyalı, 90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında ekranların en tanınan genç yüzlerinden biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda ise Yıldız Asyalı'nı televizyon projelerinden çok müzik çalışmalarıyla görüyoruz.
Fakat Yıldız Asyalı bu kez kariyeri ya da müzik çalışmalarıyla değil, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntüsüyle gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın