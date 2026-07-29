Evini Tasarla, Nasıl Bir Karakterin Olduğunu Söyleyelim!
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Hepimizin aklımızda 'Keşke tam da böyle bir evde yaşasam!' dediği bir hayal evi vardır. Hayalindeki evi dekore etmeye hazır mısın?
Ama küçük bir uyarı: Bu oyun sandığın kadar masum olmayabilir! Çünkü yapacağın her seçim, farkında olmadan kişiliğin hakkında önemli ipuçları verecek.
En beğendiğin yatak odasını, salonu, mutfağı ve banyoyu seç; gerisini bize bırak. Belki düzen ve plan senin ikinci adın, belki de sıcak, samimi ve huzurlu ortamlarda kendini buluyorsun.
Hadi, içindeki iç mimarı konuştur ve ev zevkinin seni ne kadar doğru anlattığını birlikte keşfedelim! ✨
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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