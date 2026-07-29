Evini Tasarla, Nasıl Bir Karakterin Olduğunu Söyleyelim!

Hepimizin aklımızda 'Keşke tam da böyle bir evde yaşasam!' dediği bir hayal evi vardır. Hayalindeki evi dekore etmeye hazır mısın?

Ama küçük bir uyarı: Bu oyun sandığın kadar masum olmayabilir! Çünkü yapacağın her seçim, farkında olmadan kişiliğin hakkında önemli ipuçları verecek.

En beğendiğin yatak odasını, salonu, mutfağı ve banyoyu seç; gerisini bize bırak. Belki düzen ve plan senin ikinci adın, belki de sıcak, samimi ve huzurlu ortamlarda kendini buluyorsun.

Hadi, içindeki iç mimarı konuştur ve ev zevkinin seni ne kadar doğru anlattığını birlikte keşfedelim! ✨