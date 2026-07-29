AHBAP Soruşturmasında Yeni Dalga: İfadeye Çağrılacak 5 Ünlü İsim Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dernek adına toplanan bazı bağışların usulsüz şekilde kullanıldığı, şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı ve bu süreçte 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ile 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarının işlendiği iddiaları araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri peş peşe operasyonlar düzenlerken, süreç bugüne kadar dört ayrı dalga halinde ilerledi. Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise derneğin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent oldu.

İlk operasyonların ardından gözaltına alınan Levent, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aradan geçen süreçte yeni gözaltılar yaşanırken, son olarak gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda 13 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Savcılık, derneğin mali hareketleri, bağış zinciri ve para transferleriyle ilgili incelemelerini sürdürürken dosyaya ilişkin yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda ifade işlemleri de devam ediyor.