AHBAP Soruşturmasında Yeni Dalga: İfadeye Çağrılacak 5 Ünlü İsim Belli Oldu
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AHBAP soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda gazeteci ve sanatçının ifadesine başvurulurken, şimdi de 5 yeni ünlü ismin ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Haluk Levent'in tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazanan soruşturmada yaşanan son gelişme kısa sürede gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'nin en büyük sivil toplum oluşumlarından biri olarak gösterilen AHBAP Derneği, son haftalarda ülke gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
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Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yalnızca dernek yöneticileri değil, AHBAP ile farklı dönemlerde çeşitli kampanyalar kapsamında iletişim kurduğu değerlendirilen çok sayıda kamuoyunun yakından tanıdığı ismin de bilgisine başvurulmaya başlandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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