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AHBAP Soruşturmasında Yeni Dalga: İfadeye Çağrılacak 5 Ünlü İsim Belli Oldu

AHBAP Soruşturmasında Yeni Dalga: İfadeye Çağrılacak 5 Ünlü İsim Belli Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2026 - 17:01
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AHBAP soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda gazeteci ve sanatçının ifadesine başvurulurken, şimdi de 5 yeni ünlü ismin ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Haluk Levent'in tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazanan soruşturmada yaşanan son gelişme kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin en büyük sivil toplum oluşumlarından biri olarak gösterilen AHBAP Derneği, son haftalarda ülke gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum oluşumlarından biri olarak gösterilen AHBAP Derneği, son haftalarda ülke gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dernek adına toplanan bazı bağışların usulsüz şekilde kullanıldığı, şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı ve bu süreçte 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ile 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarının işlendiği iddiaları araştırılıyor. 

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri peş peşe operasyonlar düzenlerken, süreç bugüne kadar dört ayrı dalga halinde ilerledi. Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise derneğin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent oldu. 

İlk operasyonların ardından gözaltına alınan Levent, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aradan geçen süreçte yeni gözaltılar yaşanırken, son olarak gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda 13 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Savcılık, derneğin mali hareketleri, bağış zinciri ve para transferleriyle ilgili incelemelerini sürdürürken dosyaya ilişkin yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda ifade işlemleri de devam ediyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yalnızca dernek yöneticileri değil, AHBAP ile farklı dönemlerde çeşitli kampanyalar kapsamında iletişim kurduğu değerlendirilen çok sayıda kamuoyunun yakından tanıdığı ismin de bilgisine başvurulmaya başlandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yalnızca dernek yöneticileri değil, AHBAP ile farklı dönemlerde çeşitli kampanyalar kapsamında iletişim kurduğu değerlendirilen çok sayıda kamuoyunun yakından tanıdığı ismin de bilgisine başvurulmaya başlandı.

Bu kapsamda gazeteciler Uğur Dündar, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Ece Üner'in yanı sıra sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Gökhan Özoğuz, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, Hazal Kaya, Öykü Serter ve Feyza Altun daha önce İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade vermişti. 

Soruşturmada bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in de ifade vermek üzere savcılığa çağrılacağı öğrenildi. Başsavcılığın, dosyadaki yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda tanık ve bilgi sahibi olduğu değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvurmaya devam edeceği belirtilirken, söz konusu isimlerin hangi tarihte ifade vereceklerine ilişkin resmi takvimin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 

Böylece soruşturmada ifade vermesi istenen tanınmış isimlerin sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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