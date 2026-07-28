Çağla Şıkel ve 13 Yaş Küçük Sevgilisi Mertcan Tunca, Alaçatı'da El Ele Görüntülendi

Kariyerine henüz genç yaşta modellik yaparak başlayan Şıkel, katıldığı güzellik yarışmalarında elde ettiği derecelerle adını duyurduktan sonra podyumların en aranan mankenlerinden biri haline geldi.

Başarılı modellik kariyerini televizyona taşıyan ünlü isim; sunuculuk, oyunculuk ve farklı televizyon projeleriyle yıllar içinde kendini sürekli yenilemeyi başardı. Bugün ise ekranların sevilen yüzlerinden biri olmasının yanı sıra sağlıklı yaşam tarzı, disiplinli beslenmesi ve spor rutiniyle de sık sık gündeme geliyor. 47 yaşında olmasına rağmen fit fiziği ve yıllara meydan okuyan görünümüyle sosyal medyada binlerce yorum alan Şıkel, 'gençlere taş çıkarıyor' yorumlarının da değişmez adresi.

Özel hayatıyla da her zaman ilgi gören ünlü isim, 2015 yılında yollarını ayırdığı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay'la kurduğu güçlü bağ sayesinde de sık sık magazin sayfalarında yer alıyor. Eski eşiyle çocukları için kurduğu sağlıklı iletişim ve ailece verdikleri pozlarla takdir toplayan Çağla Şıkel, hem başarılı kariyeri hem anneliği hem de doğal güzelliğiyle yıllardır gündemde kalmayı başaran isimlerden biri olmayı sürdürüyor.