Çağla Şıkel ve 13 Yaş Küçük Sevgilisi Mertcan Tunca, Alaçatı'da El Ele Görüntülendi
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Çağla Şıkel'in birkaç ay önce belgelenen Mertcan Tunca aşkı doludizgin devam ediyor. Alaçatı'da TV8 kameralarına el ele yakalanan çift, samimi halleriyle dikkat çekerken Çağla Şıkel'in utangaç tavırları da sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Çağla Şıkel, Türkiye'nin uzun yıllardır ekranlardan ve magazin gündeminden düşmeyen isimlerinin başında geliyor.
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Çağla Şıkel, birkaç ay önce bu kez yeni aşkıyla magazin gündemine damga vurmuştu, hatırlarsınız.
Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen çift, bu kez Alaçatı sokaklarında yeniden objektiflere takıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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