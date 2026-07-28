article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çağla Şıkel ve 13 Yaş Küçük Sevgilisi Mertcan Tunca, Alaçatı'da El Ele Görüntülendi

Çağla Şıkel ve 13 Yaş Küçük Sevgilisi Mertcan Tunca, Alaçatı'da El Ele Görüntülendi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.07.2026 - 18:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çağla Şıkel'in birkaç ay önce belgelenen Mertcan Tunca aşkı doludizgin devam ediyor. Alaçatı'da TV8 kameralarına el ele yakalanan çift, samimi halleriyle dikkat çekerken Çağla Şıkel'in utangaç tavırları da sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çağla Şıkel, Türkiye'nin uzun yıllardır ekranlardan ve magazin gündeminden düşmeyen isimlerinin başında geliyor.

Çağla Şıkel, Türkiye'nin uzun yıllardır ekranlardan ve magazin gündeminden düşmeyen isimlerinin başında geliyor.

Kariyerine henüz genç yaşta modellik yaparak başlayan Şıkel, katıldığı güzellik yarışmalarında elde ettiği derecelerle adını duyurduktan sonra podyumların en aranan mankenlerinden biri haline geldi. 

Başarılı modellik kariyerini televizyona taşıyan ünlü isim; sunuculuk, oyunculuk ve farklı televizyon projeleriyle yıllar içinde kendini sürekli yenilemeyi başardı. Bugün ise ekranların sevilen yüzlerinden biri olmasının yanı sıra sağlıklı yaşam tarzı, disiplinli beslenmesi ve spor rutiniyle de sık sık gündeme geliyor. 47 yaşında olmasına rağmen fit fiziği ve yıllara meydan okuyan görünümüyle sosyal medyada binlerce yorum alan Şıkel, 'gençlere taş çıkarıyor' yorumlarının da değişmez adresi. 

Özel hayatıyla da her zaman ilgi gören ünlü isim, 2015 yılında yollarını ayırdığı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay'la kurduğu güçlü bağ sayesinde de sık sık magazin sayfalarında yer alıyor. Eski eşiyle çocukları için kurduğu sağlıklı iletişim ve ailece verdikleri pozlarla takdir toplayan Çağla Şıkel, hem başarılı kariyeri hem anneliği hem de doğal güzelliğiyle yıllardır gündemde kalmayı başaran isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Çağla Şıkel, birkaç ay önce bu kez yeni aşkıyla magazin gündemine damga vurmuştu, hatırlarsınız.

Çağla Şıkel, birkaç ay önce bu kez yeni aşkıyla magazin gündemine damga vurmuştu, hatırlarsınız.

Özel hayatını mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ünlü sunucunun, kendisinden 13 yaş küçük iş insanı Mertcan Tunca ile birlikte olduğu iddiası bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Ancak iddialar, çiftin Çeşme tatilinde objektiflere yansıyan görüntüleriyle birlikte doğrulanmıştı. 

Tatilde beraber görüntülenen ikilinin oldukça samimi ve romantik halleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti. Özellikle aralarındaki 13 yaşlık fark sosyal medyada uzun süre tartışılırken, kimi kullanıcılar yaş farkını eleştiren yorumlarda bulunmuş, kimileri ise 'Mutlularsa gerisinin önemi yok.' diyerek çifte destek vermişti. 

Günlerce konuşulan karelerin ardından Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, ikilinin ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği yorumları yapılmıştı.

Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen çift, bu kez Alaçatı sokaklarında yeniden objektiflere takıldı.

Son dönemde daha çok oğullarıyla yaptığı paylaşımlar ve aile pozlarıyla gündeme gelen Çağla Şıkel'in ilişkisinin tüm hızıyla devam ettiği ortaya çıktı. 

TV8 muhabirleri tarafından Alaçatı'da görüntülenen Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca, bu kez el ele yürürken kameralara yansıdı. İkilinin rahat tavırları dikkat çekerken, Mertcan Tunca'nın objektiflere sıcak gülümsemeyle karşılık vermesi gözlerden kaçmadı. Çağla Şıkel'in ise kameraları fark ettiği anlarda daha utangaç ve çekingen tavırlar sergilemesi sosyal medyada konuşulan detaylardan biri oldu. 

Birkaç ay önce yaş farkı nedeniyle yapılan yorumların ardından yeniden yan yana görüntülenen çiftin ilişkilerinin sorunsuz şekilde devam ettiği görülürken, Alaçatı'dan gelen bu kareler kısa sürede magazin gündeminin en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın