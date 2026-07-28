Defne Samyeli, Lisede Arkadaşlarının Kendisine Taktığı Lakabı İlk Kez Açıkladı!
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Defne Samyeli, Enis Arıkan'ın YouTube programında lise yıllarına dair yıllardır kimseyle paylaşmadığı bir anısını anlattı. Arkadaşlarının kendisine taktığı lakabı ilk kez açıklayan ünlü isim, 'İnşallah hatırlamazlar' diyerek yaşadığı ikilemi de samimi sözlerle paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Defne Samyeli, uzun yıllardır Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
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Defne Samyeli'nin adından söz ettirmesinin tek nedeni artık yalnızca kariyeri değil.
Bu kez ise Enis Arıkan'ın YouTube programına konuk olan Defne Samyeli, her zamanki gibi dikkat çeken açıklamalarıyla sosyal medyada konuşuldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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