Defne Samyeli, Lisede Arkadaşlarının Kendisine Taktığı Lakabı İlk Kez Açıkladı!

Kariyerine haber spikeri olarak başlayan Samyeli, 90'lı yıllarda ekranların en sevilen yüzlerinden biri haline gelirken, diksiyonu, ekran hakimiyeti ve zarafetiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Yıllar içinde televizyonculuktan oyunculuğa, sunuculuktan müzik kariyerine uzanan başarılı bir yolculuk yaşayan ünlü isim, kendini sürekli yenilemeyi başaran isimlerden biri oldu.

Son yıllarda ise yaptığı konserler, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra yıllara meydan okuyan görünümüyle adından söz ettiriyor. Özellikle fit fiziği, gençlere taş çıkartan enerjisi ve güzelliği neredeyse her paylaşımında sosyal medyanın gündemine otururken, takipçileri Defne Samyeli'nin yıllardır nasıl aynı formunu koruyabildiğini konuşmaya devam ediyor.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının ilgi odağında kalmayı başaran Samyeli, bu kez ise yıllar öncesine uzanan eğlenceli bir lise anısıyla gündeme geldi.