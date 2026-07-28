article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Defne Samyeli, Lisede Arkadaşlarının Kendisine Taktığı Lakabı İlk Kez Açıkladı!

Defne Samyeli, Lisede Arkadaşlarının Kendisine Taktığı Lakabı İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.07.2026 - 17:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Defne Samyeli, Enis Arıkan'ın YouTube programında lise yıllarına dair yıllardır kimseyle paylaşmadığı bir anısını anlattı. Arkadaşlarının kendisine taktığı lakabı ilk kez açıklayan ünlü isim, 'İnşallah hatırlamazlar' diyerek yaşadığı ikilemi de samimi sözlerle paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Defne Samyeli, uzun yıllardır Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Defne Samyeli, uzun yıllardır Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kariyerine haber spikeri olarak başlayan Samyeli, 90'lı yıllarda ekranların en sevilen yüzlerinden biri haline gelirken, diksiyonu, ekran hakimiyeti ve zarafetiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Yıllar içinde televizyonculuktan oyunculuğa, sunuculuktan müzik kariyerine uzanan başarılı bir yolculuk yaşayan ünlü isim, kendini sürekli yenilemeyi başaran isimlerden biri oldu. 

Son yıllarda ise yaptığı konserler, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra yıllara meydan okuyan görünümüyle adından söz ettiriyor. Özellikle fit fiziği, gençlere taş çıkartan enerjisi ve güzelliği neredeyse her paylaşımında sosyal medyanın gündemine otururken, takipçileri Defne Samyeli'nin yıllardır nasıl aynı formunu koruyabildiğini konuşmaya devam ediyor. 

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının ilgi odağında kalmayı başaran Samyeli, bu kez ise yıllar öncesine uzanan eğlenceli bir lise anısıyla gündeme geldi.

Defne Samyeli'nin adından söz ettirmesinin tek nedeni artık yalnızca kariyeri değil.

Defne Samyeli'nin adından söz ettirmesinin tek nedeni artık yalnızca kariyeri değil.

Kızları Deren Talu ve Derin Talu da son yıllarda magazin dünyasının en çok konuşulan genç isimleri arasına girmeyi başardı. 

Özellikle Derin Talu, birkaç yıl önce TikTok'ta yayınlamaya başladığı videolarla sosyal medyada adeta bir anda gündem olmuştu. Doğallığı, filtresiz tavırları ve dobra açıklamalarıyla geniş bir kitleye ulaşan Derin, kimi zaman samimi bulunurken kimi zaman da yaptığı paylaşımlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. 

Ablası Deren Talu ise annesinin izinden giderek modellik kariyerine yöneldi. Güzelliği ve fiziğiyle sık sık 'adeta bir askı' yorumları alan Deren, moda çekimleri ve markalarla yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Defne Samyeli de hem kızlarıyla kurduğu yakın ilişki hem de onlarla verdiği pozlar sayesinde sık sık gündeme geliyor. Anne kız üçlüsü, sosyal medyada en çok konuşulan ailelerden biri olmayı sürdürürken, Samyeli'nin özel hayatı kadar kızlarının kariyerleri ve paylaşımları da magazin gündeminde geniş yer buluyor.

Bu kez ise Enis Arıkan'ın YouTube programına konuk olan Defne Samyeli, her zamanki gibi dikkat çeken açıklamalarıyla sosyal medyada konuşuldu.

Sohbet sırasında lise yıllarına uzanan eğlenceli bir anısını anlatan Samyeli, arkadaşlarının kendisine taktığı lakabı yıllar sonra ilk kez açıkladı. 

Önce büyük bir kararsızlık yaşayan ünlü isim, 'İnşallah kimse hatırlamaz. Unuttular çünkü, bir daha gündeme gelsin mi ki? Şimdi hepsi beni çok seviyor. Ay biz hala görüşüyoruz... Hatırlamasınlar. Hatırlasınlar mı?' sözleriyle kahkahalara neden oldu. Enis Arıkan'ın ısrarı üzerine ise lakabının 'İspiyonik' olduğunu itiraf etti. Bunun nedenini de lise yıllarında yaşadığı bir olayla anlattı. Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde okuduğunu söyleyen Samyeli, coğrafya dersinde arkadaşlarının sürekli gürültü yaptığını, öğretmeni üzdüklerini ve bu yüzden dersi dinleyemediğini anlattı. 

Durumu sınıf öğretmenine herkesin içinde söylediğini belirten ünlü isim, öğretmeninin de kendisine 'Dersin huzurunu bozan kim varsa bana söyle' diye görev verdiğini anlattı. Bu görevi büyük bir ciddiyetle üstlendiğini esprili bir dille anlatan Samyeli, 'Bu gizli ispiyon bile değil, aleni ispiyon. Görevi aldım, teşekkür ettim. Ondan sonra da derste herkesi izliyordum, kim düzeni bozuyor diye bakıyordum.' ifadelerini kullandı. Samimi itirafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler Defne Samyeli'nin yıllar sonra anlattığı bu lise anısını hem şaşırtıcı hem de bir miktar sinir bozucu buldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın