Sıcaktan Kaçmak İçin Evini 2 Metre Yer Altına İndiriyor! 180 Derece Dönebiliyor
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Çekya’da yaşayan Bohumil Lhota, sıradan evlerden oldukça farklı bir yapı inşa etmek için yaklaşık 20 yıl çalıştı. Dokuz metre çapındaki dairesel ev, manzaraya göre döndürülebiliyor ve yaklaşık iki metre yer altına indirilebiliyor.
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Dairesel evi yaklaşık 20 yılda tamamladı
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Ev manzaraya göre 180 derece dönebiliyor
İçinde havuz, kış bahçesi ve gözlem kubbesi bulunuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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