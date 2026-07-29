Sıcaktan Kaçmak İçin Evini 2 Metre Yer Altına İndiriyor! 180 Derece Dönebiliyor

Çekya’da yaşayan Bohumil Lhota, sıradan evlerden oldukça farklı bir yapı inşa etmek için yaklaşık 20 yıl çalıştı. Dokuz metre çapındaki dairesel ev, manzaraya göre döndürülebiliyor ve yaklaşık iki metre yer altına indirilebiliyor.

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