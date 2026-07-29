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Sıcaktan Kaçmak İçin Evini 2 Metre Yer Altına İndiriyor! 180 Derece Dönebiliyor

Sıcaktan Kaçmak İçin Evini 2 Metre Yer Altına İndiriyor! 180 Derece Dönebiliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 16:15
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Çekya’da yaşayan Bohumil Lhota, sıradan evlerden oldukça farklı bir yapı inşa etmek için yaklaşık 20 yıl çalıştı. Dokuz metre çapındaki dairesel ev, manzaraya göre döndürülebiliyor ve yaklaşık iki metre yer altına indirilebiliyor.

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Dairesel evi yaklaşık 20 yılda tamamladı

Dairesel evi yaklaşık 20 yılda tamamladı

Lhota, Velké Hamry yakınlarındaki evin yapımına 1981 yılında başladı. Yapıyı yamaca yerleştiren inşaatçı, merkezdeki taşıyıcı sistem çevresinde hareket edebilen dairesel bir yaşam alanı tasarladı.

Arkadaşlarından zaman zaman yardım alan Lhota, evin önemli bölümünü kendi imkanlarıyla tamamladı. Hareket mekanizmasında kullanılan bazı parçaları hurda malzemelerden temin ederek yapıya uygun hale getirdi.

Ev manzaraya göre 180 derece dönebiliyor

Ev manzaraya göre 180 derece dönebiliyor

Merkezdeki eksen üzerinde hareket eden ev, pencerelerin yönünü değiştirmek amacıyla 180 dereceye kadar döndürülebiliyor. Böylece yaşam alanları güneşe, rüzgâra veya ev sahibinin görmek istediği manzaraya göre konumlandırılabiliyor.

Yapı aynı zamanda yaklaşık iki metre aşağıya indirilebiliyor. Evin toprağa yaklaşması, özellikle sıcaklık değişimlerine ve sert rüzgârlara karşı zeminin doğal yalıtımından yararlanılmasını sağlıyor.

İçinde havuz, kış bahçesi ve gözlem kubbesi bulunuyor

İçinde havuz, kış bahçesi ve gözlem kubbesi bulunuyor

Evin merkezindeki taşıyıcı sistemin çevresinde dairesel bir havuz yer alıyor. Kış bahçesinde eğrelti otu, sarmaşık, incir, kivi ve nar gibi farklı bitkiler yetiştirilirken şeffaf kubbe çevreyi gözlemlemek için kullanılıyor.

Yer altından stüdyo ve garaja ulaşılmasını sağlayan geçit, yoğun kar yağışında dışarı çıkma ihtiyacını azaltıyor. Çatısındaki güneş kolektörleri havuz suyunu ısıtırken proje, 2012 yılında Çekya’daki Energy Globe çevre ödülünü kazandı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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