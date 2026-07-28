Psikolojiye Göre Birinin Sizi Gizli Gizli Kıskandığını Gösteren 5 İşaret

Başarınızı hemen şansa bağlaması

Güzel bir gelişmeyi paylaştığınızda sizi tebrik etmek yerine “Doğru zamana denk gelmiş”, “Senin yerinde herkes yapardı” veya “Biraz da şanslıydın” gibi sözler söylüyorsa başarınızın değerini azaltmaya çalışıyor olabilir. Buradaki önemli ayrıntı, aynı kişinin başka insanların başarılarını överken sizinkilerde mutlaka bir kusur bulmasıdır.

Her konuşmayı sessiz bir yarışa çevirmesi

Siz bir başarınızı anlattığınızda hemen kendisinden daha büyük bir örnek vermesi, sohbeti paylaşım olmaktan çıkarıp karşılaştırmaya dönüştürebilir. Yeni bir işe başladığınızı söylediğinizde kendi maaşını, çıktığınız tatilden bahsettiğinizde daha pahalı seyahatini anlatması tesadüf olmayabilir. Bu davranış sürekli tekrarlanıyorsa kişi, sizin öne çıkmanızdan rahatsızlık duyuyor olabilir.

İyi haberlerinize karşı aniden soğuklaşması

Normal zamanlarda oldukça ilgili görünen biri, güzel bir haber verdiğinizde konuyu değiştiriyor, kısa cevaplar veriyor veya sessizleşiyorsa bu tepki dikkat çekebilir. Herkes duygularını aynı biçimde göstermediği için tek başına mesafeli davranmak kıskançlık anlamına gelmez. Ancak bu soğukluk özellikle sizin başarılarınızın ardından ortaya çıkıyorsa altında bir karşılaştırma duygusu bulunabilir.