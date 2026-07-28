Psikolojiye Göre Birinin Sizi Gizli Gizli Kıskandığını Gösteren 5 İşaret
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Kıskançlık her zaman açık bir eleştiri veya düşmanca tavırla kendini göstermiyor. Bazı insanlar hissettikleri rahatsızlığı saklarken verdikleri küçük tepkiler, kurdukları cümleler ve özellikle başarılarınız karşısındaki tutumları onları ele verebiliyor. Elbette tek bir davranış kesin kanıt sayılmaz; asıl dikkat edilmesi gereken, benzer tepkilerin sürekli tekrarlanması.
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Başarınızı küçümsemek ve her şeyi yarışa çevirmek ilk işaretlerden olabilir
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Sessizce köstek olmak ve kötü gününüzde rahatlamak daha belirgin olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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