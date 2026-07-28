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Psikolojiye Göre Birinin Sizi Gizli Gizli Kıskandığını Gösteren 5 İşaret

Psikolojiye Göre Birinin Sizi Gizli Gizli Kıskandığını Gösteren 5 İşaret

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 15:40
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Kıskançlık her zaman açık bir eleştiri veya düşmanca tavırla kendini göstermiyor. Bazı insanlar hissettikleri rahatsızlığı saklarken verdikleri küçük tepkiler, kurdukları cümleler ve özellikle başarılarınız karşısındaki tutumları onları ele verebiliyor. Elbette tek bir davranış kesin kanıt sayılmaz; asıl dikkat edilmesi gereken, benzer tepkilerin sürekli tekrarlanması.

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Başarınızı küçümsemek ve her şeyi yarışa çevirmek ilk işaretlerden olabilir

Başarınızı küçümsemek ve her şeyi yarışa çevirmek ilk işaretlerden olabilir

Başarınızı hemen şansa bağlaması

Güzel bir gelişmeyi paylaştığınızda sizi tebrik etmek yerine “Doğru zamana denk gelmiş”, “Senin yerinde herkes yapardı” veya “Biraz da şanslıydın” gibi sözler söylüyorsa başarınızın değerini azaltmaya çalışıyor olabilir. Buradaki önemli ayrıntı, aynı kişinin başka insanların başarılarını överken sizinkilerde mutlaka bir kusur bulmasıdır.

Her konuşmayı sessiz bir yarışa çevirmesi

Siz bir başarınızı anlattığınızda hemen kendisinden daha büyük bir örnek vermesi, sohbeti paylaşım olmaktan çıkarıp karşılaştırmaya dönüştürebilir. Yeni bir işe başladığınızı söylediğinizde kendi maaşını, çıktığınız tatilden bahsettiğinizde daha pahalı seyahatini anlatması tesadüf olmayabilir. Bu davranış sürekli tekrarlanıyorsa kişi, sizin öne çıkmanızdan rahatsızlık duyuyor olabilir.

İyi haberlerinize karşı aniden soğuklaşması

Normal zamanlarda oldukça ilgili görünen biri, güzel bir haber verdiğinizde konuyu değiştiriyor, kısa cevaplar veriyor veya sessizleşiyorsa bu tepki dikkat çekebilir. Herkes duygularını aynı biçimde göstermediği için tek başına mesafeli davranmak kıskançlık anlamına gelmez. Ancak bu soğukluk özellikle sizin başarılarınızın ardından ortaya çıkıyorsa altında bir karşılaştırma duygusu bulunabilir.

Sessizce köstek olmak ve kötü gününüzde rahatlamak daha belirgin olabilir

Sessizce köstek olmak ve kötü gününüzde rahatlamak daha belirgin olabilir

Destekliyormuş gibi görünürken ilerlemenizi zorlaştırması

Gizli kıskançlık bazen doğrudan eleştiri yerine küçük engellemelerle ortaya çıkar. Kişi önemli bir bilgiyi sizden saklayabilir, cesaretinizi kıran yorumlar yapabilir veya başkalarının yanında başarınızı önemsiz gösterecek ayrıntılar paylaşabilir. Yapıcı eleştiri çözüm sunarken bu tür davranışlar genellikle yalnızca özgüveninizi ve çevrenizdeki itibarınızı zayıflatır.

Tökezlediğinizde fark edilir biçimde rahatlaması

İşleriniz yolunda gitmediğinde normalden daha ilgili davranması, yaşadığınız sorunu tekrar tekrar gündeme getirmesi veya “Ben zaten böyle olacağını biliyordum” demesi önemli bir ipucu olabilir. Psikolojide başkasının talihsizliğinden memnuniyet duyma hâli, kıskançlıkla ilişkilendirilebiliyor. Özellikle başarılarınıza kayıtsız kalan kişinin başarısızlıklarınıza karşı canlanması, aradaki karşıtlığı daha görünür hâle getirir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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