Hapse Girmemek İçin Kendi Cenazesini Düzenledi: Boş Tabutu Gömülürken Kaçtı
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Çin’de alkollü araç kullanırken yakalanan bir adam, karşılaşacağı cezadan kurtulmak için kendi ölümünü sahneledi. Vücudunu soğutup tabutun içinde fotoğraf çektiren adamın ailesi boş tabutu toprağa verirken kendisi yüzlerce kilometre uzağa kaçtı. Aylarca süren plan, polisin cenazedeki tuhaf ayrıntılardan şüphelenmesiyle ortaya çıktı.
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Alkollü araç kullanırken üçüncü kez yakalandı
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Ölümünü inandırıcı göstermek için vücudunu soğuttu
Boş tabut ve eksik belgeler planını ortaya çıkardı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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