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Hapse Girmemek İçin Kendi Cenazesini Düzenledi: Boş Tabutu Gömülürken Kaçtı

Hapse Girmemek İçin Kendi Cenazesini Düzenledi: Boş Tabutu Gömülürken Kaçtı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 13:01
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Çin’de alkollü araç kullanırken yakalanan bir adam, karşılaşacağı cezadan kurtulmak için kendi ölümünü sahneledi. Vücudunu soğutup tabutun içinde fotoğraf çektiren adamın ailesi boş tabutu toprağa verirken kendisi yüzlerce kilometre uzağa kaçtı. Aylarca süren plan, polisin cenazedeki tuhaf ayrıntılardan şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

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Alkollü araç kullanırken üçüncü kez yakalandı

Alkollü araç kullanırken üçüncü kez yakalandı

Yalnızca Si soyadıyla açıklanan adam, Ocak 2025’te Çin’in Henan eyaletinde alkollü araç kullanırken yakalandı. Yapılan incelemede daha önce de iki kez ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullandığı için ceza aldığı belirlendi. Hakkındaki soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldı.

Çin’de tehlikeli araç kullanma suçu ehliyetin iptal edilmesine, para cezasına ve bir ila altı aylık gözaltı cezasına yol açabiliyor. Borçları bulunan Si, yeni bir mahkûmiyetin hayatını tamamen çıkmaza sokacağını düşünerek ortadan kaybolmaya karar verdi.

Ölümünü inandırıcı göstermek için vücudunu soğuttu

Ölümünü inandırıcı göstermek için vücudunu soğuttu

Si, Haziran 2025’te internetten bir tabut satın aldı ve evin farklı noktalarına boş ilaç şişeleri bıraktı. Zehirlenerek hayatını kaybetmiş gibi görünmek için nefesini tuttu ve vücut sıcaklığını düşürmek amacıyla soğutucu ekipman kullandı. Annesi ile büyükannesi de planın devamında yetkililere Si’nin ilaç içerek öldüğünü söyledi.

Aile, adamın yüzünün zehir nedeniyle bozulduğunu öne sürerek cenaze boyunca başını örtülü tuttu. Si’yi yalnızca annesi ile büyükannesinin gördüğü söylendi ve aynı gün içinde boş tabut toprağa verildi. Cenaze düzenlenirken Yunnan eyaletine kaçan Si, burada iş bularak yeni bir hayata başlamayı planladı.

Boş tabut ve eksik belgeler planını ortaya çıkardı

Boş tabut ve eksik belgeler planını ortaya çıkardı

Ailenin Si için ambulans çağırmaması, tabutun önceden satın alınması ve cenazenin aceleyle kaldırılması polisin dikkatini çekti. Ayrıca ortada ölüm belgesi, kremasyon kaydı veya nüfus kaydının silindiğini gösteren resmî bir belge bulunmuyordu. Cenazeye katılan komşuların hiçbiri de Si’nin yüzünü görmemişti.

Güvenlik kameralarını, banka hareketlerini ve telefon kayıtlarını inceleyen polis, Si’nin hayatta olduğunu belirledi. Yaklaşık 10 ay süren aramanın ardından Nisan 2026’da yakalanan adam, beş ay gözaltı ve 20 bin yuan para cezasına çarptırıldı. Planın uygulanmasına yardım eden annesi ile büyükannesi hakkında da suçluyu saklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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