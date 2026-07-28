Hapse Girmemek İçin Kendi Cenazesini Düzenledi: Boş Tabutu Gömülürken Kaçtı

Yalnızca Si soyadıyla açıklanan adam, Ocak 2025’te Çin’in Henan eyaletinde alkollü araç kullanırken yakalandı. Yapılan incelemede daha önce de iki kez ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullandığı için ceza aldığı belirlendi. Hakkındaki soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldı.

Çin’de tehlikeli araç kullanma suçu ehliyetin iptal edilmesine, para cezasına ve bir ila altı aylık gözaltı cezasına yol açabiliyor. Borçları bulunan Si, yeni bir mahkûmiyetin hayatını tamamen çıkmaza sokacağını düşünerek ortadan kaybolmaya karar verdi.