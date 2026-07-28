240 Milyon Euroluk Binayı Dev Kayalar Gibi Tasarladılar: Yeni Dünya Harikası Olacak
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Rotterdam’da yedi dev kayanın üst üste yerleştirildiği izlenimini veren sıra dışı bir kültür yapısı inşa edilecek. 'Yeni dünya harikası' olma iddiasıyla geliştirilen Rotterdam ROCKS!; sergi alanlarını, 200 odalı oteli, restoranları ve halka açık terasları tek çatı altında buluşturacak. Yapının oyuklarla kaplanan cephesinde ise toprak, su, bitkiler ve hayvanlar için yaşam alanları oluşturulacak.
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Yedi kaya biçimindeki yapı nehir kıyısından yükselecek
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Binanın içinde 200 odalı otel ve dev sergi alanı bulunacak
240 milyon euroluk projenin 2032 yılında açılması planlanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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