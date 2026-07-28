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240 Milyon Euroluk Binayı Dev Kayalar Gibi Tasarladılar: Yeni Dünya Harikası Olacak

240 Milyon Euroluk Binayı Dev Kayalar Gibi Tasarladılar: Yeni Dünya Harikası Olacak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 11:23
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Rotterdam’da yedi dev kayanın üst üste yerleştirildiği izlenimini veren sıra dışı bir kültür yapısı inşa edilecek. 'Yeni dünya harikası' olma iddiasıyla geliştirilen Rotterdam ROCKS!; sergi alanlarını, 200 odalı oteli, restoranları ve halka açık terasları tek çatı altında buluşturacak. Yapının oyuklarla kaplanan cephesinde ise toprak, su, bitkiler ve hayvanlar için yaşam alanları oluşturulacak.

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Yedi kaya biçimindeki yapı nehir kıyısından yükselecek

Yedi kaya biçimindeki yapı nehir kıyısından yükselecek

Rotterdam ROCKS!, Maas Nehri’nin güney kıyısında kurulacak Waterkant bölgesinin yeni simgelerinden biri olacak. MVRDV tarafından hazırlanan tasarım, üst üste yerleştirilen yedi kaya biçimli bölümden oluşuyor. Yapının içindeki boşluklar ise ziyaretçilerin geçebileceği mağaralar gibi düzenlenecek.

Binanın içinde iki ana güzergâh bulunacak. Bunlardan biri sergi alanlarına, diğeri otel ve yeme-içme bölümlerine ulaşacak. Üçüncü rota yapının dışından kıvrılarak yükselirken ziyaretçileri Rotterdam ve nehir manzarasını görebilecekleri halka açık terasa çıkaracak.

Binanın içinde 200 odalı otel ve dev sergi alanı bulunacak

Binanın içinde 200 odalı otel ve dev sergi alanı bulunacak

Projenin merkezinde Elysium adı verilen 5 bin metrekarelik deneyim alanı yer alacak. Sanat eserleri, hikâyeler ve etkileşimli çalışmaların sergileneceği bölümde ziyaretçilere geleceğin daha sürdürülebilir biçimde nasıl kurulabileceği gösterilecek.

Rotterdam ROCKS!’ta 200 odalı otelin yanı sıra eğitim, konferans ve iş etkinlikleri için salonlar bulunacak. Yerel toplulukların kullanabileceği buluşma alanları, yemek bölümü, restoran ve seyir terasları da yapının günün farklı saatlerinde yaşayan bir kültür merkezine dönüşmesini sağlayacak.

240 milyon euroluk projenin 2032 yılında açılması planlanıyor

240 milyon euroluk projenin 2032 yılında açılması planlanıyor

Yapının dış yüzeyinde oluşturulacak çok sayıdaki oyuk ve girinti yalnızca görsel amaç taşımayacak. Bölümlere toprak ve su yerleştirilerek bitkilerin büyümesi sağlanacak; kuşlar, arılar ve diğer küçük canlılar için barınma alanları oluşturulacak. Böylece nehir kıyısındaki park, binanın cephesi boyunca dikey olarak devam edecek.

Yaklaşık 240 milyon euroluk yatırımın aynı zamanda düşük karbonlu yapı yöntemlerinin denendiği bir laboratuvara dönüştürülmesi hedefleniyor. Waterkant’a 3 bin 750 konut, okullar, spor alanları, iş yerleri ve yeni bir tren istasyonu da yapılacak. Güncel plana göre Rotterdam ROCKS!’ın 2032 yılında açılması bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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