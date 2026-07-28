240 Milyon Euroluk Binayı Dev Kayalar Gibi Tasarladılar: Yeni Dünya Harikası Olacak

Yapının dış yüzeyinde oluşturulacak çok sayıdaki oyuk ve girinti yalnızca görsel amaç taşımayacak. Bölümlere toprak ve su yerleştirilerek bitkilerin büyümesi sağlanacak; kuşlar, arılar ve diğer küçük canlılar için barınma alanları oluşturulacak. Böylece nehir kıyısındaki park, binanın cephesi boyunca dikey olarak devam edecek.

Yaklaşık 240 milyon euroluk yatırımın aynı zamanda düşük karbonlu yapı yöntemlerinin denendiği bir laboratuvara dönüştürülmesi hedefleniyor. Waterkant’a 3 bin 750 konut, okullar, spor alanları, iş yerleri ve yeni bir tren istasyonu da yapılacak. Güncel plana göre Rotterdam ROCKS!’ın 2032 yılında açılması bekleniyor.