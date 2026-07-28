Evi Kuma Gömülürken Ağaç Dikmeye Devam Etti: Çevresi Ormana Dönüştü

Yin’in çalışmaları 1999 yılında televizyonda gösterilince o dönem Çin’de öğretmenlik yapan Amerikalı Ronald Sakolsky’nin dikkatini çekti. Sakolsky, kurduğu bağlantılar aracılığıyla 5 bin dolar toplayarak fidan çalışmalarına bağışladı. Yin, hayatında ilk kez bu kadar büyük miktarda para gördüğünü ve kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için bütün fidanları yaşatmaya çalıştığını anlattı.

Bağışla alınan fidanlardan bugün 50 binden fazla ağaçlık yoğun bir alan oluştu. Yin’in evinin çevresinde kamu kurumları ve bölge sakinleriyle yürütülen çalışmalar sayesinde yaklaşık 4 bin 667 hektarlık kumluk araziye 8 milyondan fazla ağaç dikildi. Yin’in mücadelesi çevredeki 240’tan fazla haneyi de ağaçlandırma çalışmalarına katılmaya teşvik etti.