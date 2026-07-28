Evi Kuma Gömülürken Ağaç Dikmeye Devam Etti: Çevresi Ormana Dönüştü
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Çinli Yin Yuzhen, evinin bir bölümünü gömen ve hayatını giderek zorlaştıran kum fırtınalarına teslim olmak istemedi. Hiçbir tarım eğitimi bulunmamasına rağmen 1986 yılında evinin çevresine fidan dikmeye başladı. İlk denemelerinin neredeyse tamamı başarısız olsa da yaklaşık 40 yıl boyunca devam eden çalışmaları, kum tepeleriyle çevrili bölgenin yeşil bir alana dönüşmesine yardım etti.
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Çölün ortasındaki yeni hayatı kum fırtınalarıyla başladı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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