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Evi Kuma Gömülürken Ağaç Dikmeye Devam Etti: Çevresi Ormana Dönüştü

Evi Kuma Gömülürken Ağaç Dikmeye Devam Etti: Çevresi Ormana Dönüştü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 10:43
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Çinli Yin Yuzhen, evinin bir bölümünü gömen ve hayatını giderek zorlaştıran kum fırtınalarına teslim olmak istemedi. Hiçbir tarım eğitimi bulunmamasına rağmen 1986 yılında evinin çevresine fidan dikmeye başladı. İlk denemelerinin neredeyse tamamı başarısız olsa da yaklaşık 40 yıl boyunca devam eden çalışmaları, kum tepeleriyle çevrili bölgenin yeşil bir alana dönüşmesine yardım etti.

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Çölün ortasındaki yeni hayatı kum fırtınalarıyla başladı

Çölün ortasındaki yeni hayatı kum fırtınalarıyla başladı

Yin Yuzhen, 1985 yılında evlendikten sonra İç Moğolistan’daki Mu Us kumluk alanının ortasında bulunan Salawusu köyüne taşındı. Çevresinde kilometrelerce uzanan kum tepeleri bulunuyor, günlerce süren fırtınalar evin içine kadar giriyordu. Bazı dönemlerde biriken kum, yaşadıkları yapının bir bölümünü tamamen kaplıyordu.

Bölgede kuraklık, sert rüzgârlar ve yalnızlıkla mücadele eden Yin, kumun ilerleyişini durdurmanın yolunun bitki örtüsü oluşturmak olduğuna karar verdi. Ağaç yetiştirme konusunda deneyimi bulunmadığı için hangi türün nereye dikileceğini deneme yanılma yöntemiyle öğrenmeye başladı.

İlk 600 fidandan yalnızca birkaç tanesi hayatta kaldı

İlk 600 fidandan yalnızca birkaç tanesi hayatta kaldı

Yin, 1986 yılında ailesine ait koyunlardan birini satarak 600 fidan satın aldı. Fidanları evinin çevresine dikti ancak kısa süre sonra çıkan şiddetli kum fırtınası neredeyse tamamını yok etti. İlk dikimden geriye 10’dan daha az ağaç kaldı.

Başarısızlığa rağmen çalışmayı bırakmayan Yin ve eşi Bai Wanxiang, kuyudan taşıdıkları suyla fidanları tek tek suladı. Kumun toprağı yeniden örtmesini önlemek için önce ot ve çalılarla zemini sabitlediler, ardından dayanıklı ağaç türleri diktiler. Kırk yıl boyunca kullanılan yaklaşık iki metrelik metal dikim çubuğu, sürekli kullanım nedeniyle 67 santimetre kısaldı.

Beş bin dolarlık bağış 50 binden fazla ağaca dönüştü

Beş bin dolarlık bağış 50 binden fazla ağaca dönüştü

Yin’in çalışmaları 1999 yılında televizyonda gösterilince o dönem Çin’de öğretmenlik yapan Amerikalı Ronald Sakolsky’nin dikkatini çekti. Sakolsky, kurduğu bağlantılar aracılığıyla 5 bin dolar toplayarak fidan çalışmalarına bağışladı. Yin, hayatında ilk kez bu kadar büyük miktarda para gördüğünü ve kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için bütün fidanları yaşatmaya çalıştığını anlattı.

Bağışla alınan fidanlardan bugün 50 binden fazla ağaçlık yoğun bir alan oluştu. Yin’in evinin çevresinde kamu kurumları ve bölge sakinleriyle yürütülen çalışmalar sayesinde yaklaşık 4 bin 667 hektarlık kumluk araziye 8 milyondan fazla ağaç dikildi. Yin’in mücadelesi çevredeki 240’tan fazla haneyi de ağaçlandırma çalışmalarına katılmaya teşvik etti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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