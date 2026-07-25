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Yaşam
Kara Yoluyla Ulaşamayınca Balıkları Uçaktan Bıraktılar

Kara Yoluyla Ulaşamayınca Balıkları Uçaktan Bıraktılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2026 - 15:34
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ABD’nin Utah eyaletinde kara yoluyla ulaşılması neredeyse imkânsız yüksek rakımlı göllere uçaklardan on binlerce yavru balık bırakılıyor. Yerden bakıldığında balık yağmurunu andıran yöntem, gösteri amacı taşımıyor. Dağ göllerindeki balık popülasyonunu korumak ve balıkçılık faaliyetlerini sürdürebilmek için yaklaşık 70 yıldır uygulanıyor.

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Ulaşılması güç göllere tek uçuşta 35 bin balık taşınabiliyor

Ulaşılması güç göllere tek uçuşta 35 bin balık taşınabiliyor

Utah Doğal Yaşam Kaynakları Dairesi, yüksek rakımlı dağ göllerine ulaştırılacak yavru balıkları hafif uçaklardaki özel su tanklarına yerleştiriyor. Hedef gölün üzerine gelen pilot, tankların kapaklarını açarak balıkları suyla birlikte havadan bırakıyor. Tek uçuşta yaklaşık 35 bin yavru balık farklı göllere ulaştırılabiliyor.

Dağların arasındaki göllerin önemli bir bölümüne kamyon veya tekneyle ulaşmak mümkün değil. Ekipler geçmişte balıkları süt güğümlerine doldurarak atlarla, motosikletlerle ya da sırt çantalarıyla taşımak zorunda kalıyordu. Saatler süren yolculuklar balıkları strese sokarken uçaklar aynı işlemin çok daha kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor.

Yavru balıkların yüzde 95’inden fazlası düşüşten sağ çıkıyor

Yavru balıkların yüzde 95’inden fazlası düşüşten sağ çıkıyor

Uçaktan bırakılan balıkların yalnızca birkaç santimetre uzunluğunda olması, düşüş sırasında zarar görmelerini önlüyor. Son derece hafif olan yavru balıklar hava direnci sayesinde yavaşlıyor ve suya yetişkin balıklara kıyasla çok daha düşük kuvvetle çarpıyor. Uçakların göllerin yaklaşık 15 ila 45 metre üzerinden geçmesi de düşüş mesafesini sınırlıyor.

Bırakma işleminin ardından göllerde ağlarla kontroller gerçekleştiren ekipler, balıkların yüzde 95’inden fazlasının hayatta kaldığını belirtiyor. Uçakla yapılan kısa yolculuğun engebeli dağ yollarında saatlerce süren kara taşımacılığından daha az stresli olduğu da ifade ediliyor.

Yaklaşık 70 yıllık yöntem ekolojik dengeye göre planlanıyor

Yaklaşık 70 yıllık yöntem ekolojik dengeye göre planlanıyor

Utah’ta uçakla balık bırakma yönteminin geçmişi 1956 yılına kadar uzanıyor. Son günlerde yeniden gündeme gelen görüntüler ise kurumun 2021 yılında yaklaşık 200 yüksek rakımlı gölü balıklandırdığı operasyon sırasında kaydedildi. Dolayısıyla görüntüler yeni bir olayı değil, eyalette onlarca yıldır sürdürülen rutin uygulamayı gösteriyor.

Yüksek rakımlı göllerin bazılarında doğal olarak balık bulunmaması, uygulamanın çevre üzerindeki etkilerini de tartışmaya açıyor. Balıkların göllerdeki böcekleri, planktonları ve amfibileri etkilemesini önlemek isteyen görevliler; hassas bölgeleri programın dışında bırakıyor, göle uygun türleri seçiyor ve gerektiğinde üremeyen balıklar kullanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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