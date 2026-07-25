Kara Yoluyla Ulaşamayınca Balıkları Uçaktan Bıraktılar
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ABD’nin Utah eyaletinde kara yoluyla ulaşılması neredeyse imkânsız yüksek rakımlı göllere uçaklardan on binlerce yavru balık bırakılıyor. Yerden bakıldığında balık yağmurunu andıran yöntem, gösteri amacı taşımıyor. Dağ göllerindeki balık popülasyonunu korumak ve balıkçılık faaliyetlerini sürdürebilmek için yaklaşık 70 yıldır uygulanıyor.
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Ulaşılması güç göllere tek uçuşta 35 bin balık taşınabiliyor
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Yavru balıkların yüzde 95’inden fazlası düşüşten sağ çıkıyor
Yaklaşık 70 yıllık yöntem ekolojik dengeye göre planlanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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