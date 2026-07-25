Kara Yoluyla Ulaşamayınca Balıkları Uçaktan Bıraktılar

Uçaktan bırakılan balıkların yalnızca birkaç santimetre uzunluğunda olması, düşüş sırasında zarar görmelerini önlüyor. Son derece hafif olan yavru balıklar hava direnci sayesinde yavaşlıyor ve suya yetişkin balıklara kıyasla çok daha düşük kuvvetle çarpıyor. Uçakların göllerin yaklaşık 15 ila 45 metre üzerinden geçmesi de düşüş mesafesini sınırlıyor.

Bırakma işleminin ardından göllerde ağlarla kontroller gerçekleştiren ekipler, balıkların yüzde 95’inden fazlasının hayatta kaldığını belirtiyor. Uçakla yapılan kısa yolculuğun engebeli dağ yollarında saatlerce süren kara taşımacılığından daha az stresli olduğu da ifade ediliyor.