Bavulu Uçaktan İlk İndirmenin Yolu Açıklandı

Yükleme sistemi her uçuşta aynı şekilde işlemiyor. Bazı hava yolu şirketleri ağırlık dengesini sağlamak için bavulları teslim saatine göre değil, boyutlarına göre ayırabiliyor. Büyük uçaklarda ise bagajlar “can” adı verilen geniş konteynerlere yerleştiriliyor. Bavulun hangi konteynere gireceğini ve uçağın neresinde taşınacağını ağırlık dengesi belirlediği için teslim sırasının etkisi ortadan kalkabiliyor.

Yolcular arasında kullanılan diğer yöntem, check-in sırasında bavula “kırılabilir” etiketi takılmasını istemek. Hassas eşyaların ağır bagajların altında kalmaması için uçağa daha geç yüklenebileceği ve böylece önce indirilebileceği düşünülüyor. Ancak bu uygulamanın kesin sonuç verdiğine dair bir garanti bulunmuyor. Üst sınıf biletlerle ve bazı sadakat programlarıyla verilen öncelikli bagaj etiketleri ise çantaların daha erken indirilmesi için doğrudan kullanılabiliyor.

Bagaj bandında beklemeyi tamamen ortadan kaldırmanın en güvenilir yolu yalnızca kabin bagajıyla seyahat etmek. Bunun için valizin hava yolu şirketinin belirlediği boyut ve ağırlık sınırlarına uygun olması gerekiyor. Aksi hâlde çanta uçak kapısında kargo bölümüne gönderilebilir ve yolcu yeniden bagaj bandını beklemek zorunda kalabilir.