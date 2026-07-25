Bavulu Uçaktan İlk İndirmenin Yolu Açıklandı
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Uçaktan indikten sonra bagaj bandının başında uzun süre beklemek istemeyen yolcular için yükleme sırasına dayanan basit bir yöntem bulunuyor. ABD’de rampa ve kapı görevlisi olarak çalışan Thomas Lo Sciuto’ya göre bavulunu son sıralarda teslim eden yolcuların çantaları uçağa daha geç yüklenebiliyor. Son yüklenen bavulların varış noktasında önce indirilmesi ise bagaj bandındaki bekleme süresini kısaltabiliyor.
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Bavulu son sıralarda teslim etmek çıkış sırasını öne çekebilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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