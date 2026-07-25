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Yaşam
Bavulu Uçaktan İlk İndirmenin Yolu Açıklandı

Bavulu Uçaktan İlk İndirmenin Yolu Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2026 - 13:47
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Uçaktan indikten sonra bagaj bandının başında uzun süre beklemek istemeyen yolcular için yükleme sırasına dayanan basit bir yöntem bulunuyor. ABD’de rampa ve kapı görevlisi olarak çalışan Thomas Lo Sciuto’ya göre bavulunu son sıralarda teslim eden yolcuların çantaları uçağa daha geç yüklenebiliyor. Son yüklenen bavulların varış noktasında önce indirilmesi ise bagaj bandındaki bekleme süresini kısaltabiliyor.

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Bavulu son sıralarda teslim etmek çıkış sırasını öne çekebilir

Bavulu son sıralarda teslim etmek çıkış sırasını öne çekebilir

Thomas Lo Sciuto, bavulların taşıma arabalarına önden arkaya doğru yerleştirildiğini belirtiyor. Bu nedenle check-in işlemini son sıralarda yapan yolcuların çantaları genellikle son taşıma arabasına yükleniyor. Uçağa daha geç yerleştirilen bavulların varış noktasında önce indirilme ve bagaj bandına daha erken ulaşma ihtimali artıyor.

Yöntemin önemli bir riski de bulunuyor. Check-in işlemini gereğinden fazla geciktiren yolcuların güvenlik kontrolü ve uçağa biniş için yeterli zamanı kalmayabilir. Özellikle havalimanlarının yoğun olduğu dönemlerde bavulu son sırada teslim etmeye çalışmak, kazanılacak birkaç dakikadan çok daha büyük bir soruna dönüşebilir.

Uçağın tipi ve yük dengesi bütün sıralamayı değiştirebilir

Uçağın tipi ve yük dengesi bütün sıralamayı değiştirebilir

Yükleme sistemi her uçuşta aynı şekilde işlemiyor. Bazı hava yolu şirketleri ağırlık dengesini sağlamak için bavulları teslim saatine göre değil, boyutlarına göre ayırabiliyor. Büyük uçaklarda ise bagajlar “can” adı verilen geniş konteynerlere yerleştiriliyor. Bavulun hangi konteynere gireceğini ve uçağın neresinde taşınacağını ağırlık dengesi belirlediği için teslim sırasının etkisi ortadan kalkabiliyor.

Yolcular arasında kullanılan diğer yöntem, check-in sırasında bavula “kırılabilir” etiketi takılmasını istemek. Hassas eşyaların ağır bagajların altında kalmaması için uçağa daha geç yüklenebileceği ve böylece önce indirilebileceği düşünülüyor. Ancak bu uygulamanın kesin sonuç verdiğine dair bir garanti bulunmuyor. Üst sınıf biletlerle ve bazı sadakat programlarıyla verilen öncelikli bagaj etiketleri ise çantaların daha erken indirilmesi için doğrudan kullanılabiliyor.

Bagaj bandında beklemeyi tamamen ortadan kaldırmanın en güvenilir yolu yalnızca kabin bagajıyla seyahat etmek. Bunun için valizin hava yolu şirketinin belirlediği boyut ve ağırlık sınırlarına uygun olması gerekiyor. Aksi hâlde çanta uçak kapısında kargo bölümüne gönderilebilir ve yolcu yeniden bagaj bandını beklemek zorunda kalabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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