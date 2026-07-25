Psikolojiye Göre Birinin İçten İçe Sizi Sevmediğini Gösteren 8 Davranış

Sizinle yalnızken son derece kibar davranan biri, kalabalıkta hatalarınızı öne çıkarıyor veya sizinle alay etmeye başlıyorsa çevrenin tepkisini kendi lehine kullanmaya çalışıyor olabilir.
Özellikle iş ortamında yüzünüze gülüp toplantı sırasında çalışmalarınızı sert biçimde eleştirmek, doğrudan çatışmadan kaçınırken düşmanlığı dolaylı yoldan göstermenin yollarından biri olarak değerlendiriliyor.
Yardım etmeyi kabul eder ama işlerinizi sürekli aksatır
Kişi her seferinde yardım edeceğini söylüyor fakat son anda vazgeçiyor, önemli ayrıntıları “unutuyor” veya işi bilerek özensiz yapıyorsa sözleriyle davranışları arasında belirgin bir çelişki vardır.
İşleri geciktirme, iş birliğine direnme ve kasıtlı hataları pasif-agresif davranışın işaretleri arasında sıralıyor. Tekrarlanan küçük sabotajlar, kişinin doğrudan ifade etmediği öfkesini davranışlarıyla göstermesi anlamına gelebilir.
Başarılarınızı sürekli küçümser
Sevdiğimiz kişilerin mutluluğunu paylaşmak ilişkileri güçlendirir. Buna karşılık kıskançlık, rekabet ve içerleme, başka birinin başarısından mutluluk duyma becerisini azaltabilir.
Kazandığınız başarıyı şansa bağlıyor, konuyu hemen kendi başarılarına getiriyor veya sevincinizi bozacak olumsuz bir ayrıntı buluyorsa size karşı sağlıklı bir yakınlık hissetmiyor olabilir. Yine de tek başına kıskançlık nefret anlamına gelmez; küçümseme ve değersizleştirmeyle birlikte sürekli tekrarlanması önemlidir.
Göz devirme ve alay etme alışkanlık haline gelir
Siz konuşurken gözlerini devirmek, küçümseyerek gülmek, sesinizi taklit etmek veya söylediklerinizi alaya almak, hoşnutsuzluğun en görünür işaretleri arasında bulunuyor.
Psikolog John Gottman’ın çalışmalarında küçümseme; alay, üstten konuşma, isim takma, göz devirme ve dudak bükme gibi davranışlarla kendini gösteriyor. Küçümseyici iletişim, karşı tarafa “Ben senden üstünüm” mesajı verdiği için ilişkilerdeki en yıkıcı davranışlardan biri kabul ediliyor.
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