Psikolojiye Göre Birinin İçten İçe Sizi Sevmediğini Gösteren 8 Davranış

Sorduğunuz sorulara sürekli tek kelimelik yanıtlar veriyor, konuşmayı ilerletmek için hiçbir çaba göstermiyor ve sizinle yalnız kalmaktan kaçınıyorsa aranızda görünmeyen bir mesafe olabilir.

Elbette yorgunluk, sosyal kaygı veya yoğunluk da insanları sessizleştirebilir. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta, kişinin başkalarıyla rahatça sohbet ederken yalnızca sizin yanınızda bir anda soğuk ve isteksiz hale gelmesidir.

Bedeni sürekli sizden uzaklaşır

Araştırmalar, birinden hoşlanmanın öne doğru eğilme, gülümseme, başı kişiye çevirme ve göz teması gibi sözsüz davranışları etkileyebildiğini gösteriyor. Sürekli başka tarafa dönmek, araya fiziksel mesafe koymak veya konuşma sırasında çıkışa yönelmek ise iletişimi sonlandırma isteğine işaret edebilir.

Ancak beden dili tek başına kesin bir ölçü değildir. Göz temasından kaçınmak utangaçlık, kültürel alışkanlık veya rahatsızlıkla da bağlantılı olabilir. Anlamlı olan, farklı işaretlerin tekrar eden bir örüntü oluşturmasıdır.

Kalabalık ortamlarda sizi görünmez hale getirir

Söylediklerinize cevap vermemek, grup konuşmasında sözünüzü sürekli kesmek veya planlara yalnızca sizi dahil etmemek sosyal dışlamanın daha örtülü biçimleri arasında yer alıyor.

Bir davete çağrılmamak unutkanlık olabilir. Fakat aynı kişi sizi tekrar tekrar konuşmaların ve ortak planların dışında bırakıyorsa davranışın tesadüf olma ihtimali azalır.

İltifat ederken mutlaka iğneler

“Bu işi başaracağını hiç düşünmemiştim”, “Bugün sonunda güzel görünüyorsun” veya “Sana göre oldukça iyi olmuş” gibi cümleler ilk bakışta iltifat gibi duyulabilir. Fakat sözün içine ustaca yerleştirilen küçümseme, asıl mesajı tamamen değiştirebilir.

Ters iltifatlar, gereksiz öğütler ve alaycı sözleri pasif-agresif davranış örnekleri arasında gösteriyor. Kişi rahatsızlığını doğrudan söylemek yerine sizi küçük düşüren örtülü mesajlara başvurabilir.