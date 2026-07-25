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Psikolojiye Göre Birinin İçten İçe Sizi Sevmediğini Gösteren 8 Davranış

Psikolojiye Göre Birinin İçten İçe Sizi Sevmediğini Gösteren 8 Davranış

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2026 - 13:02
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Bazı insanlar size karşı hissettikleri öfkeyi veya hoşnutsuzluğu açıkça dile getirmek yerine davranışlarının arasına gizler. Yüzünüze gülmeye devam ederken sizi kalabalıkta görmezden gelebilir, başarılarınızı küçümseyebilir ya da masum görünen sözlerle sürekli iğneleyebilirler.

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Sizinle iletişimini mümkün olduğunca kısa tutar

Sizinle iletişimini mümkün olduğunca kısa tutar

Sorduğunuz sorulara sürekli tek kelimelik yanıtlar veriyor, konuşmayı ilerletmek için hiçbir çaba göstermiyor ve sizinle yalnız kalmaktan kaçınıyorsa aranızda görünmeyen bir mesafe olabilir.

Elbette yorgunluk, sosyal kaygı veya yoğunluk da insanları sessizleştirebilir. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta, kişinin başkalarıyla rahatça sohbet ederken yalnızca sizin yanınızda bir anda soğuk ve isteksiz hale gelmesidir.

Bedeni sürekli sizden uzaklaşır

Araştırmalar, birinden hoşlanmanın öne doğru eğilme, gülümseme, başı kişiye çevirme ve göz teması gibi sözsüz davranışları etkileyebildiğini gösteriyor. Sürekli başka tarafa dönmek, araya fiziksel mesafe koymak veya konuşma sırasında çıkışa yönelmek ise iletişimi sonlandırma isteğine işaret edebilir.

Ancak beden dili tek başına kesin bir ölçü değildir. Göz temasından kaçınmak utangaçlık, kültürel alışkanlık veya rahatsızlıkla da bağlantılı olabilir. Anlamlı olan, farklı işaretlerin tekrar eden bir örüntü oluşturmasıdır.

Kalabalık ortamlarda sizi görünmez hale getirir

Söylediklerinize cevap vermemek, grup konuşmasında sözünüzü sürekli kesmek veya planlara yalnızca sizi dahil etmemek sosyal dışlamanın daha örtülü biçimleri arasında yer alıyor.

Bir davete çağrılmamak unutkanlık olabilir. Fakat aynı kişi sizi tekrar tekrar konuşmaların ve ortak planların dışında bırakıyorsa davranışın tesadüf olma ihtimali azalır.

İltifat ederken mutlaka iğneler

“Bu işi başaracağını hiç düşünmemiştim”, “Bugün sonunda güzel görünüyorsun” veya “Sana göre oldukça iyi olmuş” gibi cümleler ilk bakışta iltifat gibi duyulabilir. Fakat sözün içine ustaca yerleştirilen küçümseme, asıl mesajı tamamen değiştirebilir.

Ters iltifatlar, gereksiz öğütler ve alaycı sözleri pasif-agresif davranış örnekleri arasında gösteriyor. Kişi rahatsızlığını doğrudan söylemek yerine sizi küçük düşüren örtülü mesajlara başvurabilir.

Yalnızken farklı, başkalarının yanında farklı davranır

Yalnızken farklı, başkalarının yanında farklı davranır

Sizinle yalnızken son derece kibar davranan biri, kalabalıkta hatalarınızı öne çıkarıyor veya sizinle alay etmeye başlıyorsa çevrenin tepkisini kendi lehine kullanmaya çalışıyor olabilir.

Özellikle iş ortamında yüzünüze gülüp toplantı sırasında çalışmalarınızı sert biçimde eleştirmek, doğrudan çatışmadan kaçınırken düşmanlığı dolaylı yoldan göstermenin yollarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yardım etmeyi kabul eder ama işlerinizi sürekli aksatır

Kişi her seferinde yardım edeceğini söylüyor fakat son anda vazgeçiyor, önemli ayrıntıları “unutuyor” veya işi bilerek özensiz yapıyorsa sözleriyle davranışları arasında belirgin bir çelişki vardır.

İşleri geciktirme, iş birliğine direnme ve kasıtlı hataları pasif-agresif davranışın işaretleri arasında sıralıyor. Tekrarlanan küçük sabotajlar, kişinin doğrudan ifade etmediği öfkesini davranışlarıyla göstermesi anlamına gelebilir.

Başarılarınızı sürekli küçümser

Sevdiğimiz kişilerin mutluluğunu paylaşmak ilişkileri güçlendirir. Buna karşılık kıskançlık, rekabet ve içerleme, başka birinin başarısından mutluluk duyma becerisini azaltabilir.

Kazandığınız başarıyı şansa bağlıyor, konuyu hemen kendi başarılarına getiriyor veya sevincinizi bozacak olumsuz bir ayrıntı buluyorsa size karşı sağlıklı bir yakınlık hissetmiyor olabilir. Yine de tek başına kıskançlık nefret anlamına gelmez; küçümseme ve değersizleştirmeyle birlikte sürekli tekrarlanması önemlidir.

Göz devirme ve alay etme alışkanlık haline gelir

Siz konuşurken gözlerini devirmek, küçümseyerek gülmek, sesinizi taklit etmek veya söylediklerinizi alaya almak, hoşnutsuzluğun en görünür işaretleri arasında bulunuyor.

Psikolog John Gottman’ın çalışmalarında küçümseme; alay, üstten konuşma, isim takma, göz devirme ve dudak bükme gibi davranışlarla kendini gösteriyor. Küçümseyici iletişim, karşı tarafa “Ben senden üstünüm” mesajı verdiği için ilişkilerdeki en yıkıcı davranışlardan biri kabul ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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