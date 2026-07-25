Japonlar Neden Yer Yataklarında Uyur?

Geleneksel Japon evlerinde odalar yalnızca tek bir işlev için ayrılmıyor. Gece yatak odası olarak kullanılan alan, futon dolaba kaldırıldığında oturma, yemek veya çalışma odasına dönüşebiliyor.

Japonya’nın nemli iklimi de hareketli yatak düzenini destekliyor. Futonların düzenli olarak havalandırılması ve güneşe çıkarılması, tatami ile yatak arasında nem ve küf oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor.