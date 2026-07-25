Japonlar Neden Yer Yataklarında Uyur?
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Japonya’daki geleneksel evlerde yatak odası geceleri ortaya çıkıp sabah yeniden kayboluyor. Tatami zemine serilen ince futonlar, uyandıktan sonra havalandırılarak dolaba kaldırılıyor. Yüzyıllardır sürdürülen düzenin arkasında yalnızca kültürel alışkanlık değil; yaşam alanlarının büyüklüğü, nemli iklim ve evlerin kullanım biçimi de bulunuyor.
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Futon kullanımı yüzyıllar içinde yaygınlaştı
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Yatak sabah kaldırılınca oda yeniden kullanılabiliyor
Yerde uyumak herkes için daha sağlıklı olmayabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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