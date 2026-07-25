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Yaşam
Japonlar Neden Yer Yataklarında Uyur?

Japonlar Neden Yer Yataklarında Uyur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2026 - 11:05
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Japonya’daki geleneksel evlerde yatak odası geceleri ortaya çıkıp sabah yeniden kayboluyor. Tatami zemine serilen ince futonlar, uyandıktan sonra havalandırılarak dolaba kaldırılıyor. Yüzyıllardır sürdürülen düzenin arkasında yalnızca kültürel alışkanlık değil; yaşam alanlarının büyüklüğü, nemli iklim ve evlerin kullanım biçimi de bulunuyor.

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Futon kullanımı yüzyıllar içinde yaygınlaştı

Futon kullanımı yüzyıllar içinde yaygınlaştı

Japonya’da “futon” sözcüğü, yere serilen pamuklu yatak ile üzerine örtülen yorganın oluşturduğu takımı ifade ediyor. Yatağa “shikibuton”, yorgana ise “kakebuton” adı veriliyor.

Tatami üzerinde uyuma kültürünün geçmişi yüzyıllar öncesine uzansa da kaliteli pamuklu futonlar başlangıçta yalnızca varlıklı kişiler tarafından kullanılabiliyordu. Futonların geniş halk kesimlerine ulaşması, ucuz pamuğun yaygınlaştığı 19. yüzyıl sonrasında hızlandı.

Yatak sabah kaldırılınca oda yeniden kullanılabiliyor

Yatak sabah kaldırılınca oda yeniden kullanılabiliyor

Geleneksel Japon evlerinde odalar yalnızca tek bir işlev için ayrılmıyor. Gece yatak odası olarak kullanılan alan, futon dolaba kaldırıldığında oturma, yemek veya çalışma odasına dönüşebiliyor.

Japonya’nın nemli iklimi de hareketli yatak düzenini destekliyor. Futonların düzenli olarak havalandırılması ve güneşe çıkarılması, tatami ile yatak arasında nem ve küf oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Yerde uyumak herkes için daha sağlıklı olmayabilir

Yerde uyumak herkes için daha sağlıklı olmayabilir

Sert yüzeylerin omurgayı desteklediği ve sırt ağrılarını azalttığı sıkça söylense de yerde uyumak herkes için aynı sonucu vermiyor. Uyku pozisyonu, futonun kalınlığı ve kişinin mevcut rahatsızlıkları deneyimi değiştirebiliyor.

Özellikle yan yatan kişiler kalça ve omuz bölgelerinde daha fazla desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Günümüzde Japonya’da Batı tarzı yataklar yaygınlaşsa da futonlar, geleneksel evlerde ve ryokan adı verilen konaklama yerlerinde kullanılmaya devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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