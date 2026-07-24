Japonya'da Başlayan Bacak Kılı Tartışması Ülkemize de Sıçradı! Sosyal Medya İkiye Bölündü
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Tokyo’da erkek kamu çalışanlarının şort giymesine izin verilmesinin ardından bazı kadınların “Bacak kıllarını görmek istemiyoruz” sözleriyle başlayan tartışma Türkiye’ye de taşındı.Kimileri tıraşlı bacakları daha estetik bulurken kimileri doğal görünümden yana olduğunu söyledi ve yorumlar ikiye bölündü!
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Tokyo'da şort serbestliği bacak kılı tartışması başlattı
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Bu sorunun ülkemizde de gündem olması gecikmedi tabii... Peki kimler ne dedi? Bakalım!
Erkeklerin bacaklarının kıllı olmasını isteyen de oldu...
Kıl fikrine şiddetle karşı çıkan da.
Genel olarak yorumlar "garip duruyor" şeklindeydi.
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Hormon problemi olan erkekler ne yapsın? 😅
"Erkekten kadına geçti"
Derhal gereği yapılsın minvalinde bi' yorum olmuş
👇🏻
E tabii ona değinmesek olmazdı.
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Biz yine de son yorumu size bıraktık 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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