Japonya'da Başlayan Bacak Kılı Tartışması Ülkemize de Sıçradı! Sosyal Medya İkiye Bölündü

Tokyo Büyükşehir Yönetimi, aşırı sıcaklarla mücadele amacıyla nisan ayında “Tokyo Cool Biz” uygulamasını başlattı. Uygulamayla erkek kamu çalışanlarının takım elbise ve kravat yerine tişört, spor ayakkabı ve şort gibi daha rahat kıyafetleri tercih etmesi teşvik edildi.

Bazı kadın çalışanlar ise kendilerinden külotlu çorap giymelerinin beklenmesine rağmen erkeklere şort serbestliği tanınmasını adaletsiz buldu. Tartışmaya katılanlar arasında erkek meslektaşlarının bacak kıllarını görmek istemediklerini söyleyenler de oldu.