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Japonya'da Başlayan Bacak Kılı Tartışması Ülkemize de Sıçradı! Sosyal Medya İkiye Bölündü

Japonya'da Başlayan Bacak Kılı Tartışması Ülkemize de Sıçradı! Sosyal Medya İkiye Bölündü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 22:51
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Tokyo’da erkek kamu çalışanlarının şort giymesine izin verilmesinin ardından bazı kadınların “Bacak kıllarını görmek istemiyoruz” sözleriyle başlayan tartışma Türkiye’ye de taşındı.Kimileri tıraşlı bacakları daha estetik bulurken kimileri doğal görünümden yana olduğunu söyledi ve yorumlar ikiye bölündü!

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Tokyo'da şort serbestliği bacak kılı tartışması başlattı

Tokyo'da şort serbestliği bacak kılı tartışması başlattı

Tokyo Büyükşehir Yönetimi, aşırı sıcaklarla mücadele amacıyla nisan ayında “Tokyo Cool Biz” uygulamasını başlattı. Uygulamayla erkek kamu çalışanlarının takım elbise ve kravat yerine tişört, spor ayakkabı ve şort gibi daha rahat kıyafetleri tercih etmesi teşvik edildi.

Bazı kadın çalışanlar ise kendilerinden külotlu çorap giymelerinin beklenmesine rağmen erkeklere şort serbestliği tanınmasını adaletsiz buldu. Tartışmaya katılanlar arasında erkek meslektaşlarının bacak kıllarını görmek istemediklerini söyleyenler de oldu.

Bu sorunun ülkemizde de gündem olması gecikmedi tabii... Peki kimler ne dedi? Bakalım!

Bu sorunun ülkemizde de gündem olması gecikmedi tabii... Peki kimler ne dedi? Bakalım!
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Erkeklerin bacaklarının kıllı olmasını isteyen de oldu...

Erkeklerin bacaklarının kıllı olmasını isteyen de oldu...
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Kıl fikrine şiddetle karşı çıkan da.

Kıl fikrine şiddetle karşı çıkan da.
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Genel olarak yorumlar "garip duruyor" şeklindeydi.

Genel olarak yorumlar "garip duruyor" şeklindeydi.
twitter.com
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Hormon problemi olan erkekler ne yapsın? 😅

Hormon problemi olan erkekler ne yapsın? 😅
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"Erkekten kadına geçti"

"Erkekten kadına geçti"
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Derhal gereği yapılsın minvalinde bi' yorum olmuş

Derhal gereği yapılsın minvalinde bi' yorum olmuş
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👇🏻

👇🏻
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E tabii ona değinmesek olmazdı.

E tabii ona değinmesek olmazdı.
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Biz yine de son yorumu size bıraktık 👇🏻

Biz yine de son yorumu size bıraktık 👇🏻
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Bir dahaki içerikte görüşmek üzere 👋

Bir dahaki içerikte görüşmek üzere 👋
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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