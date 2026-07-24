YKS'de Yaptığı Dereceyi Profil Fotoğrafına Kadar Paylaşan Genç Viral Oldu
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YKS sonunda açıklandı. Yıllardır verilen emeklerin ve çürütülen dirseklerin karşılığının alındığı sınav sonuçlarında kimileri hayal kırıklığı yaşarken kimileri de istedikleri sıralama ve puanlara ulaştı. Bazıları da başarılarını sevdikleriyle paylaştı. Ancak bir sınav katılımcısı vardı ki yaptığı dereceyi profil fotoğrafına kadar paylaştı. O görüntü viral oldu.
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Paylaşım şöyle:
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Şöyle de bir açıklama geldi.
Şimdi de tepkilere bakalım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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