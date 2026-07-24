YKS'de Yaptığı Dereceyi Profil Fotoğrafına Kadar Paylaşan Genç Viral Oldu

YKS sonunda açıklandı. Yıllardır verilen emeklerin ve çürütülen dirseklerin karşılığının alındığı sınav sonuçlarında kimileri hayal kırıklığı yaşarken kimileri de istedikleri sıralama ve puanlara ulaştı. Bazıları da başarılarını sevdikleriyle paylaştı. Ancak bir sınav katılımcısı vardı ki yaptığı dereceyi profil fotoğrafına kadar paylaştı. O görüntü viral oldu.