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Kediler Neden Kendi Yatakları Yerine Sahipleriyle Uyur?

Kediler Neden Kendi Yatakları Yerine Sahipleriyle Uyur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 23:42
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Kediniz evin farklı köşelerinde rahatça uyuyabileceği halde her gece yanınıza kıvrılıyorsa seçiminin ardında tek neden sevgi değil. Uyku sırasında çevrelerine karşı daha savunmasız kalan kediler, kendilerini güvende hissettikleri sıcak ve tanıdık alanları tercih ediyor. Sahibinin kokusu, vücut ısısı ve varlığı ise aradıkları şartların birkaçını aynı anda karşılıyor.

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Yanınızda uyuyan kedi kendisini güvende hissediyor

Yanınızda uyuyan kedi kendisini güvende hissediyor

Kediler günün yaklaşık 12 ila 16 saatini uyuyarak veya dinlenerek geçirebiliyor. Uyku, çevrelerini kontrol edemedikleri ve olası tehlikelere daha geç tepki verdikleri savunmasız dönemlerden biri. Dolayısıyla dinlenmek için sıcaklığın yanı sıra sessiz, rahat ve güvenli hissettiren noktaları seçiyorlar. Sahibinin yanında uyumaları da o kişiyi tehdit olarak görmediklerini ve varlığından huzur duyduklarını gösterebiliyor.

Current Biology dergisinde 2019 yılında yayımlanan araştırmada yavru ve yetişkin kedilerin insanlarla bağlanma ilişkileri incelendi. Araştırmaya katılan kedilerin yaklaşık yüzde 65’inin bakım veren kişiyi güven ve rahatlık kaynağı olarak gördüğü belirlendi. Yalnızca birlikte uyumak kedinin bağlanma biçimini kanıtlamasa da en savunmasız anında sahibinin yanında kalmayı seçmesi, aralarındaki güvenle uyumlu bir davranış sayılıyor.

Vücut sıcaklığınız yatağınızı daha cazip hale getiriyor

Vücut sıcaklığınız yatağınızı daha cazip hale getiriyor

Kedilerin kaloriferlerin üzerinde, güneş alan pencerelerde veya henüz kalktığınız koltukta uyuması tesadüf değil. Sıcak ve konforlu alanlara yönelen kediler için insan vücudu da düzenli ısı sağlayan cazip noktalardan biri. Özellikle soğuk havalarda sahibinin yanına, bacaklarının arasına veya göğsünün üzerine kıvrılmak vücut sıcaklığını daha az enerji harcayarak korumalarına yardımcı oluyor.

Kedinin yaz aylarında yatağın daha uzak köşesine geçmesi, kış geldiğinde ise yeniden sahibine sokulması sıcaklık arayışının etkisini gösterebilir. Uyuduğu bölge de çoğunlukla ısı, hareket miktarı ve yüzeyin rahatlığına göre değişiyor. Bu nedenle başucunda, göğüste veya ayaklarda uyumanın her kedi için geçerli, değişmez bir duygusal anlamı bulunmuyor.

Tanıdık kokunuz ve ortak rutininiz aranızdaki bağı güçlendiriyor

Tanıdık kokunuz ve ortak rutininiz aranızdaki bağı güçlendiriyor

Kediler çevrelerini büyük ölçüde kokular üzerinden tanıyor ve tanıdık kokularla çevrili alanlarda daha rahat hissediyor. Sahibinin kokusunu taşıyan yastık, yorgan ve kıyafetler yatağı güvenilir bir dinlenme noktasına dönüştürebiliyor. Her akşam aynı saatte yatağa gitmek gibi tekrar eden davranışlar da kedinin günlük rutinine yerleşerek beraber uyumayı alışkanlık haline getirebiliyor.

Yine de her kedinin uyku tercihi karakterine, yaşına, mevsime ve geçmiş deneyimlerine göre değişiyor. Ayrı odada uyumayı seçmesi sahibini sevmediği ya da ona güvenmediği anlamına gelmiyor. Daha önce yalnız uyuyan kedinin aniden sahibinden ayrılmamaya başlaması ise üşüme, stres veya rahatsızlıkla ilişkili olabilir. Değişime iştahsızlık, halsizlik ya da farklı belirtiler eşlik ediyorsa veteriner değerlendirmesi gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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