Kediler Neden Kendi Yatakları Yerine Sahipleriyle Uyur?

Kediler günün yaklaşık 12 ila 16 saatini uyuyarak veya dinlenerek geçirebiliyor. Uyku, çevrelerini kontrol edemedikleri ve olası tehlikelere daha geç tepki verdikleri savunmasız dönemlerden biri. Dolayısıyla dinlenmek için sıcaklığın yanı sıra sessiz, rahat ve güvenli hissettiren noktaları seçiyorlar. Sahibinin yanında uyumaları da o kişiyi tehdit olarak görmediklerini ve varlığından huzur duyduklarını gösterebiliyor.

Current Biology dergisinde 2019 yılında yayımlanan araştırmada yavru ve yetişkin kedilerin insanlarla bağlanma ilişkileri incelendi. Araştırmaya katılan kedilerin yaklaşık yüzde 65’inin bakım veren kişiyi güven ve rahatlık kaynağı olarak gördüğü belirlendi. Yalnızca birlikte uyumak kedinin bağlanma biçimini kanıtlamasa da en savunmasız anında sahibinin yanında kalmayı seçmesi, aralarındaki güvenle uyumlu bir davranış sayılıyor.