Kediler Neden Kendi Yatakları Yerine Sahipleriyle Uyur?
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Kediniz evin farklı köşelerinde rahatça uyuyabileceği halde her gece yanınıza kıvrılıyorsa seçiminin ardında tek neden sevgi değil. Uyku sırasında çevrelerine karşı daha savunmasız kalan kediler, kendilerini güvende hissettikleri sıcak ve tanıdık alanları tercih ediyor. Sahibinin kokusu, vücut ısısı ve varlığı ise aradıkları şartların birkaçını aynı anda karşılıyor.
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Yanınızda uyuyan kedi kendisini güvende hissediyor
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Vücut sıcaklığınız yatağınızı daha cazip hale getiriyor
Tanıdık kokunuz ve ortak rutininiz aranızdaki bağı güçlendiriyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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