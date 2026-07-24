Dev Uçak 17 Bin Kilometre Kesintisiz Uçtu! Tam 19 Saat Havada Kaldı

A350-1000ULR, standart modelden farklı olarak gövdesine yerleştirilen 20 bin litrelik ek yakıt tankına sahip. Arka merkez tankı olarak adlandırılan sistem, uçağın menzilini yaklaşık bin deniz mili artırıyor. Özel olarak geliştirilen modelin yaklaşık 18 bin 500 kilometre ilerleyebilmesi ve uygun koşullarda 22 saate kadar havada kalabilmesi hedefleniyor.

Qantas, Project Sunrise kapsamında uçağı ilk olarak Sydney ile Londra arasındaki aktarmasız seferlerde kullanacak. Ekim 2027’de başlaması planlanan uçuşlar, günümüzde aktarma gerektiren yolculuğu yaklaşık dört saat kısaltacak. Sydney ile New York arasındaki seferlerin de Londra hattının ardından başlatılması planlanıyor.

Şirket, modelden toplam 12 adet sipariş verdi. Standart A350-1000 uçakları 300’den fazla yolcu taşıyabilirken Project Sunrise için hazırlanan modellerde koltuk sayısı 238’e düşürülecek.