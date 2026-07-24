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Dev Uçak 17 Bin Kilometre Kesintisiz Uçtu! Tam 19 Saat Havada Kaldı

Dev Uçak 17 Bin Kilometre Kesintisiz Uçtu! Tam 19 Saat Havada Kaldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 17:25
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Dünyanın en uzun aktarmasız yolcu seferlerinde kullanılmak üzere geliştirilen Airbus A350-1000ULR, Fransa’dan Avustralya’ya gerçekleştirdiği kesintisiz test uçuşunu tamamladı. Yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 17 bin kilometre ilerleyen uçak, 19 saat 13 dakika havada kaldı. Qantas’ın Project Sunrise programı için hazırlanan modelin gelecekte 22 saate varan ticari uçuşlar gerçekleştirmesi planlanıyor.

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Fransa’dan Avustralya’ya 19 saat 13 dakikada ulaştı

Fransa’dan Avustralya’ya 19 saat 13 dakikada ulaştı

Airbus A350-1000ULR, 23 Temmuz sabahı saat 07.33’te Fransa’nın Toulouse kentindeki Airbus tesisinden havalandı. Yaklaşık 17 bin kilometrelik rotayı yakıt ikmali yapmadan geçen uçak, ertesi gün yerel saatle 10.46’da Melbourne Havalimanı’na indi. Model böylece ilk kez Avustralya topraklarına ulaşmış oldu.

Uçuşta dört Airbus test pilotu ile beş uçuş test mühendisi görev aldı. Ekip; yakıt aktarım sistemi, kabin havalandırması, sıcaklık kontrolü ve diğer uçak sistemlerinin uzun süreli uçuş koşullarındaki performansını inceledi. Yolculuk aynı zamanda havacılık meraklılarının da yoğun ilgisini çekti. Uçağın rotasını Flightradar24 üzerinden 67 binden fazla kişi takip etti ve sefer günün dünya genelinde en çok izlenen uçuşu oldu.

22 saatlik uçuşlar için 20 bin litrelik ek tank yerleştirildi

22 saatlik uçuşlar için 20 bin litrelik ek tank yerleştirildi

A350-1000ULR, standart modelden farklı olarak gövdesine yerleştirilen 20 bin litrelik ek yakıt tankına sahip. Arka merkez tankı olarak adlandırılan sistem, uçağın menzilini yaklaşık bin deniz mili artırıyor. Özel olarak geliştirilen modelin yaklaşık 18 bin 500 kilometre ilerleyebilmesi ve uygun koşullarda 22 saate kadar havada kalabilmesi hedefleniyor.

Qantas, Project Sunrise kapsamında uçağı ilk olarak Sydney ile Londra arasındaki aktarmasız seferlerde kullanacak. Ekim 2027’de başlaması planlanan uçuşlar, günümüzde aktarma gerektiren yolculuğu yaklaşık dört saat kısaltacak. Sydney ile New York arasındaki seferlerin de Londra hattının ardından başlatılması planlanıyor.

Şirket, modelden toplam 12 adet sipariş verdi. Standart A350-1000 uçakları 300’den fazla yolcu taşıyabilirken Project Sunrise için hazırlanan modellerde koltuk sayısı 238’e düşürülecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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