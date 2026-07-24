Dev Uçak 17 Bin Kilometre Kesintisiz Uçtu! Tam 19 Saat Havada Kaldı
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Dünyanın en uzun aktarmasız yolcu seferlerinde kullanılmak üzere geliştirilen Airbus A350-1000ULR, Fransa’dan Avustralya’ya gerçekleştirdiği kesintisiz test uçuşunu tamamladı. Yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 17 bin kilometre ilerleyen uçak, 19 saat 13 dakika havada kaldı. Qantas’ın Project Sunrise programı için hazırlanan modelin gelecekte 22 saate varan ticari uçuşlar gerçekleştirmesi planlanıyor.
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Fransa’dan Avustralya’ya 19 saat 13 dakikada ulaştı
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22 saatlik uçuşlar için 20 bin litrelik ek tank yerleştirildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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