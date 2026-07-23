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Mezuniyet Törenine Elinde Tüple Çıktı: Babasının 26 Yıllık Emeğini Onurlandırdı!

Mezuniyet Törenine Elinde Tüple Çıktı: Babasının 26 Yıllık Emeğini Onurlandırdı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 16:02
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Brezilya’da Üretim Mühendisliği eğitimi alan Lorenzo Monfardini, mezuniyet töreninde sahneye yalnızca geleneksel mezuniyet kıyafetiyle çıkmadı. Omzunda taşıdığı tüple babası Jefferson Gomes Monfardini’nin gaz sektöründe geçen 26 yıllık çalışma hayatını herkesin önünde onurlandırdı.

Önce tüpü omzunda taşıyan, ardından başının üzerine kaldıran 22 yaşındaki gencin hareketi kısa sürede sosyal medyaya yayıldı.

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Mezuniyet sahnesine omzunda tüple çıktı

Mezuniyet sahnesine omzunda tüple çıktı

Lorenzo Monfardini, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki Ouro Preto Federal Üniversitesinde Üretim Mühendisliği eğitimi aldı. Üniversitedeki grev nedeniyle Kasım 2024’te erkene alınan mezuniyet töreninde sırası geldiğinde sahneye omzunda bir mutfak tüpüyle çıktı.

Davetlilerin şaşkın bakışları arasında tüpü taşıyan Lorenzo, daha sonra iki eliyle başının üzerine kaldırdı. Beş yıllık üniversite eğitiminin sonuna yaklaşan genç, kendi başarısını kutladığı anı ailesinin verdiği emeği görünür kılmak için kullandı.

Tüp, babasının 26 yıllık emeğini temsil etti

Tüp, babasının 26 yıllık emeğini temsil etti

Sahneye getirilen tüp rastgele seçilmiş bir aksesuar değildi. Lorenzo’nun babası Jefferson Gomes Monfardini, bir gaz şirketinin ticari bölümünde 26 yıl çalışmış ve ailesine daha iyi imkanlar sağlayabilmek için uzun yıllar sektörde emek vermişti.

Jefferson’ın çalışma hayatı gaz sektöründen önce kamyonculuk ve boyacılık gibi farklı mesleklerle başlamıştı. Daha sonra bir gaz şirketinde danışman olarak çalışma fırsatı bulan baba, mesleğini sürdürürken hukuk eğitimi alarak avukat da oldu.

Lorenzo ise törendeki hareketiyle diplomasına uzanan yolun yalnızca kendi çabasından oluşmadığını göstermek istedi.

Mezuniyet törenine tüple çıkma fikri Lorenzo’nun annesinden geldi.

Mezuniyet törenine tüple çıkma fikri Lorenzo’nun annesinden geldi.

Daha önce mezuniyet törenine ailesinin çiftçilik geçmişini temsil eden bir çapayla katılan öğrenciden etkilenen anne, oğluna benzer bir hareketle babasının emeğini onurlandırmasını önerdi.

Lorenzo da tüpün babasının çalışma hayatını doğrudan anlatan güçlü bir simge olduğunu düşünerek öneriyi kabul etti. Jefferson ve ailenin diğer üyeleri, genç mühendisin gerçekleştirdiği sürpriz homenagem tören alanında izledi.

Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra Lorenzo’nun paylaşımı 1,5 milyondan fazla beğeni aldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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