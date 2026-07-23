Mezuniyet Törenine Elinde Tüple Çıktı: Babasının 26 Yıllık Emeğini Onurlandırdı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Brezilya’da Üretim Mühendisliği eğitimi alan Lorenzo Monfardini, mezuniyet töreninde sahneye yalnızca geleneksel mezuniyet kıyafetiyle çıkmadı. Omzunda taşıdığı tüple babası Jefferson Gomes Monfardini’nin gaz sektöründe geçen 26 yıllık çalışma hayatını herkesin önünde onurlandırdı.
Önce tüpü omzunda taşıyan, ardından başının üzerine kaldıran 22 yaşındaki gencin hareketi kısa sürede sosyal medyaya yayıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mezuniyet sahnesine omzunda tüple çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüp, babasının 26 yıllık emeğini temsil etti
Mezuniyet törenine tüple çıkma fikri Lorenzo’nun annesinden geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın