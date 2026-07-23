Mezuniyet Törenine Elinde Tüple Çıktı: Babasının 26 Yıllık Emeğini Onurlandırdı!

Sahneye getirilen tüp rastgele seçilmiş bir aksesuar değildi. Lorenzo’nun babası Jefferson Gomes Monfardini, bir gaz şirketinin ticari bölümünde 26 yıl çalışmış ve ailesine daha iyi imkanlar sağlayabilmek için uzun yıllar sektörde emek vermişti.

Jefferson’ın çalışma hayatı gaz sektöründen önce kamyonculuk ve boyacılık gibi farklı mesleklerle başlamıştı. Daha sonra bir gaz şirketinde danışman olarak çalışma fırsatı bulan baba, mesleğini sürdürürken hukuk eğitimi alarak avukat da oldu.

Lorenzo ise törendeki hareketiyle diplomasına uzanan yolun yalnızca kendi çabasından oluşmadığını göstermek istedi.