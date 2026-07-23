Bir Kişinin Düşük Zekasını Ortaya Çıkaran 8 Alışkanlık

Karşısındakini gerçekten dinlememek

Biri konuşurken yalnızca verilecek cevabı düşünmek, sık sık sözünü kesmek veya konuyu sürekli kendine çevirmek zayıf dinleme becerilerinin işareti olabiliyor. Böyle davranan kişiler, karşılarındakinin düşüncelerini anlamaya çalışmak yerine konuşmada üstünlük kurmaya odaklanıyor.

Oysa iyi bir dinleyici olmak yalnızca sessiz kalmaktan ibaret değil. Yapılan bir araştırmada insanların kendilerini dinlenmiş hissetmesinde dikkat, empati, saygı ve ortak bir anlayış kurmanın önemli olduğu belirtiliyor. Bu nedenle dinlememek, doğrudan zekayı göstermese de sosyal farkındalığın zayıf olduğu izlenimini yaratabiliyor.

Akıllı görünmek için karmaşık kelimeler kullanmak

Günlük bir düşünceyi mümkün olduğunca uzun, teknik ve anlaşılması güç kelimelerle anlatmak her zaman zeka göstergesi değil. Tam tersine, gereksiz jargon kullanmak kişinin ne söylediğinden emin olmadığı ya da çevresini etkilemeye çalıştığı izlenimini verebiliyor.

Daniel Oppenheimer’ın çalışması da gereksiz yere karmaşık kelimeler kullanılan metinlerin yazarlarını daha zeki göstermediğini ortaya koyuyor. Katılımcılar, sade biçimde yazılan metinlerin sahiplerini daha zeki olarak değerlendirmişti. Çünkü güçlü iletişim, bilgiyi karmaşıklaştırmak yerine anlaşılır hâle getirebilmeyi gerektiriyor.

Başkalarının fikirlerini görmezden gelmek

Bir konuşmayı sürekli monoloğa çevirmek ve karşıdaki kişinin katkılarını önemsiz görmek, yalnızca kabalık olarak değerlendirilmiyor. Bu davranış, kişinin kendi bilgisinin sınırlarını fark edemediğini ve farklı bakış açılarına ihtiyaç duymadığını düşündüğünü de gösteriyor.

Kendi görüşlerinden emin insanlar, başkalarının konuşmasına izin vermekten veya bilmedikleri bir konuda geri planda kalmaktan rahatsızlık duymaz. Her fikri daha dinlemeden reddetmek ise meraktan çok kontrol ihtiyacını ve zihinsel katılığı öne çıkarıyor.

İnsanları sürekli yargılamak

İnsanları tek bir davranışına, görünüşüne veya tercihine bakarak hemen sınıflandırmak, olayların arkasındaki koşulları değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Sürekli yargılayan kişiler, karmaşık durumları anlamaya çalışmak yerine herkesi basit etiketlere ayırabiliyor.

Bu alışkanlığın bir diğer dikkat çekici tarafı da kişinin kendisine yöneltilen en küçük eleştiriye karşı aşırı hassas olması. Başkalarının hatalarını büyütürken kendi eksiklerini görmezden gelmek, güçlü bir muhakemeden çok benlik algısını koruma çabasına işaret edebiliyor.