Marangozluk Bilmeyen Kamyoncu 1.700 Kulübe Yaptı: 5 Bin Sokak Hayvanına Yardım Etti

Leomar Aparecido Miguel, kamyonunda dinlendiği yağmurlu bir gecede sokaktaki köpek ve kedilerin sığınacak yer bulamadığını fark etti. Çevrede mama ve su bırakılmasına rağmen hayvanları yağmurdan ve soğuktan koruyacak kulübeler bulunmuyordu.

Daha önce marangozluk yapmayan Miguel, ahşap parçalarını nasıl işleyeceğini kendi kendine öğrendi. Kullanmadığı bir arsayı geçici atölyeye çevirdi ve ilk kulübeleri işten arta kalan zamanlarında burada hazırladı.