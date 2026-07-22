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Marangozluk Bilmeyen Kamyoncu 1.700 Kulübe Yaptı: 5 Bin Sokak Hayvanına Yardım Etti

Marangozluk Bilmeyen Kamyoncu 1.700 Kulübe Yaptı: 5 Bin Sokak Hayvanına Yardım Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 19:39
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Yağmurlu bir gecede sokakta ıslanan köpek ve kedileri gören kamyoncu Leomar Miguel, hayvanların mama bulsa bile sığınacak güvenli bir yere sahip olmadığını fark etti. Daha önce marangozluk yapmamasına rağmen ahşap işlemeyi kendi kendine öğrenerek boş zamanlarında kulübe üretmeye başladı. Küçük atölyesinde hazırladığı 1.700’den fazla kulübeyi ücretsiz dağıtan Miguel’in girişimi, üç yıl içinde yaklaşık 5 bin sokak hayvanına ulaşan büyük bir dayanışma projesine dönüştü.

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Yağmurda gördüğü hayvanlar marangozluk öğrenmesine neden oldu

Yağmurda gördüğü hayvanlar marangozluk öğrenmesine neden oldu

Leomar Aparecido Miguel, kamyonunda dinlendiği yağmurlu bir gecede sokaktaki köpek ve kedilerin sığınacak yer bulamadığını fark etti. Çevrede mama ve su bırakılmasına rağmen hayvanları yağmurdan ve soğuktan koruyacak kulübeler bulunmuyordu.

Daha önce marangozluk yapmayan Miguel, ahşap parçalarını nasıl işleyeceğini kendi kendine öğrendi. Kullanmadığı bir arsayı geçici atölyeye çevirdi ve ilk kulübeleri işten arta kalan zamanlarında burada hazırladı.

Üç yılda 1.700’den fazla kulübe ücretsiz dağıtıldı

Üç yılda 1.700’den fazla kulübe ücretsiz dağıtıldı

“Semeadores do Bem Pet” adıyla büyüyen proje kapsamında yaklaşık üç yılda 1.700’den fazla kulübe üretildi. Yerel kayıtlara göre kulübeler São José do Rio Preto ve çevresinde yaklaşık 5 bin hayvanın yağmurdan ve soğuktan korunmasına yardımcı oldu.

Kulübeler hayvan koruyucularına, derneklere ve maddi imkânı sınırlı ailelere ücretsiz veriliyor. Günde yaklaşık 10 yeni talep alan Miguel, üretimde kullanılan ahşap ve diğer malzemelerin bir kısmını bağışlarla temin ediyor; eksik kalanları zaman zaman kendi geliriyle karşılıyor.

Kamyon şoförlüğünü sürdürmeye devam eden Miguel, kulübeleri boş günlerinde ve akşam saatlerinde yapıyor. Başlangıçta tek kişinin yürüttüğü çalışma, malzeme ve nakliye desteği sağlayan gönüllülerin katılmasıyla daha geniş bir dayanışma ağına dönüştü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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