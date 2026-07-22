Marangozluk Bilmeyen Kamyoncu 1.700 Kulübe Yaptı: 5 Bin Sokak Hayvanına Yardım Etti
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Yağmurlu bir gecede sokakta ıslanan köpek ve kedileri gören kamyoncu Leomar Miguel, hayvanların mama bulsa bile sığınacak güvenli bir yere sahip olmadığını fark etti. Daha önce marangozluk yapmamasına rağmen ahşap işlemeyi kendi kendine öğrenerek boş zamanlarında kulübe üretmeye başladı. Küçük atölyesinde hazırladığı 1.700’den fazla kulübeyi ücretsiz dağıtan Miguel’in girişimi, üç yıl içinde yaklaşık 5 bin sokak hayvanına ulaşan büyük bir dayanışma projesine dönüştü.
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Yağmurda gördüğü hayvanlar marangozluk öğrenmesine neden oldu
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Üç yılda 1.700’den fazla kulübe ücretsiz dağıtıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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