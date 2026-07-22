Tavukları Bebek Arabasında Gezdirmeye Başladılar: Yeni Evcil Hayvan Trendi Oldu

Bazı sahipler tavukların kelimeleri ayırt edebildiğini, çağrıldıklarında geldiklerini ve belirgin duygusal tepkiler verdiğini söylüyor. Bir tavuğun aylık bakım giderinin 30 yuanın, yani yaklaşık dört doların altında kalabildiği belirtiliyor.

Trend büyüdükçe çevrim içi mağazalarda tavuklara özel kıyafetler, yataklar, taşıma çantaları ve küçük aksesuarlar satılmaya başladı. Evcil tavuklarla ilgili paylaşımların toplam görüntülenme sayısı Çin sosyal medyasında 3,1 milyarı geçti.

Bazı tavuklar kesilmekten kurtarıldıktan sonra sahiplenilmiş olsa da akımın genel olarak et tüketimini bırakan kişilerle sınırlı olmadığı görülüyor. Tavukları aile üyesi kabul eden bazı sahipler, başka kümes hayvanlarını tüketmeye devam ettiklerini açıkça dile getiriyor.