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Tavukları Bebek Arabasında Gezdirmeye Başladılar: Yeni Evcil Hayvan Trendi Oldu

Tavukları Bebek Arabasında Gezdirmeye Başladılar: Yeni Evcil Hayvan Trendi Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 14:29
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Çin’in büyük kentlerinde yaşayan bazı insanlar, kedi ve köpek yerine tavuk beslemeye başladı. Evin içinde serbestçe dolaşan tavuklara isim veriliyor; özel kıyafetler, küçük yataklar ve taşıma çantaları satın alınıyor. Bazı sahipler hayvanlarını otomobil koltuğunda veya bebek arabasında gezdirirken evcil tavuklarla ilgili paylaşımlar sosyal medyada 3,1 milyardan fazla görüntülenmeye ulaştı.

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Tavuklar evin içinde yaşayan yol arkadaşlarına dönüştü

Tavuklar evin içinde yaşayan yol arkadaşlarına dönüştü

Pekin, Şanghay ve Guangdong gibi bölgelerde tavuklarını evde besleyenlerin sayısı artıyor. Hayvanlara isim veriliyor, küçük şapkalar ve ayakkabılar giydiriliyor; dışarı çıkarıldıklarında ise bebek arabaları veya otomobil koltukları kullanılıyor.

Guangdong’da yaşayan Aguai adlı kadın, yakınlarının gönderdiği üç taze yumurtadan yanlışlıkla civciv çıkınca hayvanları büyütmeye karar verdi. Tavuklarla kurduğu ilişkiyi paylaştığı videolar, benzer deneyimler yaşayan kent sakinlerinin de görünür olmasını sağladı.

Düşük bakım maliyeti ve sosyal medya ilgiyi artırdı

Düşük bakım maliyeti ve sosyal medya ilgiyi artırdı

Bazı sahipler tavukların kelimeleri ayırt edebildiğini, çağrıldıklarında geldiklerini ve belirgin duygusal tepkiler verdiğini söylüyor. Bir tavuğun aylık bakım giderinin 30 yuanın, yani yaklaşık dört doların altında kalabildiği belirtiliyor.

Trend büyüdükçe çevrim içi mağazalarda tavuklara özel kıyafetler, yataklar, taşıma çantaları ve küçük aksesuarlar satılmaya başladı. Evcil tavuklarla ilgili paylaşımların toplam görüntülenme sayısı Çin sosyal medyasında 3,1 milyarı geçti.

Bazı tavuklar kesilmekten kurtarıldıktan sonra sahiplenilmiş olsa da akımın genel olarak et tüketimini bırakan kişilerle sınırlı olmadığı görülüyor. Tavukları aile üyesi kabul eden bazı sahipler, başka kümes hayvanlarını tüketmeye devam ettiklerini açıkça dile getiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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