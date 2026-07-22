Tavukları Bebek Arabasında Gezdirmeye Başladılar: Yeni Evcil Hayvan Trendi Oldu
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Çin’in büyük kentlerinde yaşayan bazı insanlar, kedi ve köpek yerine tavuk beslemeye başladı. Evin içinde serbestçe dolaşan tavuklara isim veriliyor; özel kıyafetler, küçük yataklar ve taşıma çantaları satın alınıyor. Bazı sahipler hayvanlarını otomobil koltuğunda veya bebek arabasında gezdirirken evcil tavuklarla ilgili paylaşımlar sosyal medyada 3,1 milyardan fazla görüntülenmeye ulaştı.
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Tavuklar evin içinde yaşayan yol arkadaşlarına dönüştü
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Düşük bakım maliyeti ve sosyal medya ilgiyi artırdı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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