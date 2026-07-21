Kiraya Gücü Yetmeyince 46 Kişilik Cankurtaran Botunu Eve Çevirdi

Üniversiteden mezun olduktan sonra Londra’ya yerleşmeyi düşünen Johnny Sturgeon, kentteki konut maliyetlerinin bütçesini aştığını fark etti. Geleneksel bir ev kiralamak yerine İngiltere’nin kanallarında yaşayabileceği daha hesaplı bir seçenek ararken karşısına eski bir petrol platformu cankurtaran botu çıktı.

Orla adlı tekne, 1990 yılında üretilmiş ve daha önce Irish Sea Pioneer petrol platformunda kullanılmıştı. Yaklaşık dokuz metre uzunluğundaki tamamen kapalı bot, acil durumlarda platformdaki 46 kişiyi denize indirerek güvenli bir bölgeye ulaştırmak için tasarlanmıştı. Sturgeon, artık kullanılmayan tekneyi yaklaşık 3 bin 900 sterline satın aldı.

Botun içi uzun süre yaşanabilecek bir alan sunmaktan oldukça uzaktı. Tahliye sırasında yolcuları taşımak için yerleştirilmiş koltukların, eski ekipmanların ve iç kaplamaların sökülmesi gerekiyordu. Tekne yapımı konusunda deneyimi bulunmayan Sturgeon, neredeyse bütün iç mekânı boşaltarak dönüşüme sıfırdan başladı.