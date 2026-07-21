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Kiraya Gücü Yetmeyince 46 Kişilik Cankurtaran Botunu Eve Çevirdi

Kiraya Gücü Yetmeyince 46 Kişilik Cankurtaran Botunu Eve Çevirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 17:59
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Londra’da kendine ait bir ev kiralamanın maliyetini karşılayamayacağını gören Johnny Sturgeon, çözümü eski bir petrol platformu botunda buldu. 3 bin 900 sterline aldığı Orla’yı mutfağı, banyosu, yatak odası ve güneş panelleri bulunan yüzen bir eve çevirdi.

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Petrol platformundan 46 kişiyi tahliye etmek için tasarlanmıştı

Petrol platformundan 46 kişiyi tahliye etmek için tasarlanmıştı

Üniversiteden mezun olduktan sonra Londra’ya yerleşmeyi düşünen Johnny Sturgeon, kentteki konut maliyetlerinin bütçesini aştığını fark etti. Geleneksel bir ev kiralamak yerine İngiltere’nin kanallarında yaşayabileceği daha hesaplı bir seçenek ararken karşısına eski bir petrol platformu cankurtaran botu çıktı.

Orla adlı tekne, 1990 yılında üretilmiş ve daha önce Irish Sea Pioneer petrol platformunda kullanılmıştı. Yaklaşık dokuz metre uzunluğundaki tamamen kapalı bot, acil durumlarda platformdaki 46 kişiyi denize indirerek güvenli bir bölgeye ulaştırmak için tasarlanmıştı. Sturgeon, artık kullanılmayan tekneyi yaklaşık 3 bin 900 sterline satın aldı.

Botun içi uzun süre yaşanabilecek bir alan sunmaktan oldukça uzaktı. Tahliye sırasında yolcuları taşımak için yerleştirilmiş koltukların, eski ekipmanların ve iç kaplamaların sökülmesi gerekiyordu. Tekne yapımı konusunda deneyimi bulunmayan Sturgeon, neredeyse bütün iç mekânı boşaltarak dönüşüme sıfırdan başladı.

Yaklaşık iki yıllık çalışma sonunda dört kişilik eve dönüştü

Yaklaşık iki yıllık çalışma sonunda dört kişilik eve dönüştü

Sturgeon, tadilat boyunca büyükbabasıyla birlikte İngiltere’nin kuzeyindeki küçük bir yerleşimde yaşadı ve haftanın altı günü tekne üzerinde çalıştı. İnşaat sürecini sosyal medyada paylaşması, projenin finansmanında da belirleyici oldu. İlk aylarda paylaşımlarından para kazanamasa da zamanla bağışlar, ürün satışları ve denizcilik şirketlerinin desteğiyle çalışmayı sürdürebildi. Orla’nın dönüşümünü anlatan videoların toplam izlenme sayısı daha sonra 170 milyonu aştı. 

Teknenin içinde sabit çift kişilik yatak, açıldığında yatağa dönüşen oturma alanı, mutfak, yemek bölümü ve ayrı bir banyo bulunuyor. Duş, sıcak su sistemi, kompost tuvalet, yaklaşık 350 litrelik su deposu ve dizel ısıtıcı sayesinde Orla, dört kişinin kalabileceği işlevsel bir eve dönüştü. Çatısına yerleştirilen üç güneş paneli ise toplam 1.140 watt elektrik üretme kapasitesine sahip. Elektrik, sıcak su ve motor gibi kritik sistemlerin kurulumu profesyoneller tarafından tamamlandı.

Dönüşüm tamamlandıktan sonra Sturgeon, Orla’da birkaç ay yaşayarak Thames Nehri ile Grand Union Kanalı’nda seyahat etti. Ardından gazetecilik eğitimi için New York’a taşındı ve tekneyi İngiltere’deki bir marinaya bıraktı. Başlangıçta 3 bin 900 sterline aldığı Orla, bugün 44 bin 500 sterlin bedelle satışa çıkarılmış durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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