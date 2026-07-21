Kiraya Gücü Yetmeyince 46 Kişilik Cankurtaran Botunu Eve Çevirdi
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Petrol platformundan 46 kişiyi tahliye etmek için tasarlanmıştı
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Yaklaşık iki yıllık çalışma sonunda dört kişilik eve dönüştü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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