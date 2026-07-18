Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Açıklandı: Zirvedeki Şehir Değişmedi

2026 yılında küresel yaşanabilirlik ortalaması büyük ölçüde sabit kaldı. Ancak bu durum bütün şehirlerin aynı yönde ilerlediği anlamına gelmiyor. Bazı Asya şehirleri sağlık yatırımları sayesinde puanlarını yükseltirken çatışma ve siyasi istikrarsızlığın arttığı bölgelerde belirgin düşüşler yaşandı.

Orta Doğu’daki savaş ve güvenlik sorunları bölgedeki şehirlerin istikrar puanlarını aşağı çekti. Buna karşılık sağlık altyapısına yatırım yapan Çin şehirleri başta olmak üzere bazı Asya kentleri sıralamada ilerleme kaydetti. New York gibi Kuzey Amerika şehirlerinde görülen güvenlik iyileşmeleri de puanlara olumlu yansıdı.

Listenin en alt sırasında ise bir kez daha Suriye’nin başkenti Şam yer aldı. Savaş, yoksulluk, altyapı sorunları ve düşük istikrar puanı şehri listenin sonunda tuttu.