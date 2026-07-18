Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Açıklandı: Zirvedeki Şehir Değişmedi
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Dünyanın 173 şehrindeki yaşam koşullarını karşılaştıran 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi açıklandı. Güvenlikten sağlığa, eğitimden ulaşım altyapısına kadar onlarca gösterge üzerinden hazırlanan listenin zirvesinde yine Kopenhag bulunuyor.
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2026 yılında dünyanın en yaşanabilir 10 şehri şöyle sıralandı
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Kopenhag güvenlik, eğitim ve altyapıdan tam puan aldı
Küresel ortalama değişmezken şehirler arasındaki fark büyüdü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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