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Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Açıklandı: Zirvedeki Şehir Değişmedi

Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Açıklandı: Zirvedeki Şehir Değişmedi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 09:08
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Dünyanın 173 şehrindeki yaşam koşullarını karşılaştıran 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi açıklandı. Güvenlikten sağlığa, eğitimden ulaşım altyapısına kadar onlarca gösterge üzerinden hazırlanan listenin zirvesinde yine Kopenhag bulunuyor.

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2026 yılında dünyanın en yaşanabilir 10 şehri şöyle sıralandı

2026 yılında dünyanın en yaşanabilir 10 şehri şöyle sıralandı

Kopenhag, 2025 yılında Viyana’nın üç yıllık liderliğini sona erdirmişti. Danimarka’nın başkenti 2026’da da ilk sıradaki yerini koruyarak iki yıl üst üste dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi.

Listenin ilk 10 sırasında Avrupa, Avustralya, Japonya ve Kanada’dan şehirler yer aldı. Avustralya’nın Melbourne, Sydney ve Adelaide ile listeye üç şehir sokması dikkat çekerken Japonya da Osaka ile Tokyo sayesinde ilk 10’da iki kez temsil edildi.

Kopenhag güvenlik, eğitim ve altyapıdan tam puan aldı

Kopenhag güvenlik, eğitim ve altyapıdan tam puan aldı

Kopenhag’ın zirvede kalmasında istikrar, eğitim ve altyapı kategorilerinden aldığı tam puanlar etkili oldu. Şehrin yaygın toplu taşıma ağı, bisiklet kullanımına uygun yapısı, temel hizmetlere erişim ve düşük güvenlik riski güçlü yönleri arasında gösterildi.

Viyana gelişmiş sağlık sistemi ve kamu hizmetleriyle ikinci sırada yer aldı. Melbourne ise sağlık, eğitim, kültür ve altyapı alanlarındaki yüksek performansıyla üçüncü oldu. Sydney’in yükselerek dördüncü sıraya yerleşmesi, Avustralya şehirlerinin listedeki ağırlığını artırdı.

Endeks şehirleri istikrar, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı olmak üzere beş ana kategoride inceliyor. Bu başlıklar altında suç oranları, toplumsal huzursuzluk riski, sağlık hizmetlerinin niteliği, ulaşım, konut, enerji ve eğitim imkânları gibi yaklaşık 30 farklı gösterge değerlendiriliyor.

Küresel ortalama değişmezken şehirler arasındaki fark büyüdü

Küresel ortalama değişmezken şehirler arasındaki fark büyüdü

2026 yılında küresel yaşanabilirlik ortalaması büyük ölçüde sabit kaldı. Ancak bu durum bütün şehirlerin aynı yönde ilerlediği anlamına gelmiyor. Bazı Asya şehirleri sağlık yatırımları sayesinde puanlarını yükseltirken çatışma ve siyasi istikrarsızlığın arttığı bölgelerde belirgin düşüşler yaşandı.

Orta Doğu’daki savaş ve güvenlik sorunları bölgedeki şehirlerin istikrar puanlarını aşağı çekti. Buna karşılık sağlık altyapısına yatırım yapan Çin şehirleri başta olmak üzere bazı Asya kentleri sıralamada ilerleme kaydetti. New York gibi Kuzey Amerika şehirlerinde görülen güvenlik iyileşmeleri de puanlara olumlu yansıdı.

Listenin en alt sırasında ise bir kez daha Suriye’nin başkenti Şam yer aldı. Savaş, yoksulluk, altyapı sorunları ve düşük istikrar puanı şehri listenin sonunda tuttu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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