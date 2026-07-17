Maden Şehri Yutmaya Başlayınca Binaları Tek Tek Taşıdılar
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Maden derinleştikçe şehir merkezinin zemini güvenli olmaktan çıktı
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Kiliseyi sökmek tarihi yapıya daha fazla zarar verebilirdi
İki bin borulu org ve tarihi sunak yolculuk için korumaya alındı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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