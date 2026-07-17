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Maden Şehri Yutmaya Başlayınca Binaları Tek Tek Taşıdılar

Maden Şehri Yutmaya Başlayınca Binaları Tek Tek Taşıdılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 18:06
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İsveç’in kuzeyindeki Kiruna’da genişleyen demir madeni yalnızca birkaç binayı değil, şehrin bütün merkezini tehdit ediyor. Yıkılması istenmeyen yapılar ise tek tek güvenli bölgeye taşınıyor. Bunların en büyüğü, 672 tonluk tarihi Kiruna Kilisesi oldu.

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Maden derinleştikçe şehir merkezinin zemini güvenli olmaktan çıktı

Maden derinleştikçe şehir merkezinin zemini güvenli olmaktan çıktı

Kiruna, Avrupa’nın en büyük yer altı demir cevheri madenlerinden birinin çevresinde kurulan bir şehir. Madenin daha derin katmanlara doğru genişlemesi, yer altında hareketlere ve yüzeyde çatlaklar oluşmasına neden oluyor. Bu değişim eski şehir merkezindeki binaların uzun vadede güvenli biçimde kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Maden işletmesi 2004 yılında yerel yönetime şehir merkezinin taşınması gerektiğini bildirdi. Ardından konutları, kamu binalarını, yolları ve kültürel yapıları kapsayan onlarca yıllık bir dönüşüm programı başlatıldı. Şehrin simgelerinden biri olan Kiruna Kilisesi de riskli bölgenin sınırları içinde kaldı.

Kiliseyi sökmek tarihi yapıya daha fazla zarar verebilirdi

Kiliseyi sökmek tarihi yapıya daha fazla zarar verebilirdi

1912 yılında ibadete açılan ahşap kilise, İsveç’in en sevilen tarihi yapılarından biri kabul ediliyor. Yaklaşık 40 metre genişliğindeki binanın taşınmadan önce ölçülen ağırlığı 672,4 tona ulaştı. Yapının kültürel miras statüsü nedeniyle her aşamada özel koruma kurallarına uyulması gerekiyordu.

Başlangıçta kilisenin parçalarına ayrılıp yeni yerinde tekrar kurulması değerlendirilebilirdi. Ancak söküm işleminin tarihi malzemelere zarar verme ve yapının özgünlüğünü bozma riski daha yüksek bulundu. Bu nedenle kilisenin tamamının tek parça halinde taşınmasına karar verildi.

Operasyon için sekiz yıl boyunca planlama yapıldı ve maliyet 500 milyon İsveç kronunu aştı. Kilisenin geçebilmesi için yollar genişletildi, bazı engeller kaldırıldı ve güzergah ağır yükü taşıyabilecek şekilde güçlendirildi. Bina önce çelik kirişler üzerine kaldırıldı, ardından çok tekerlekli uzaktan kumandalı taşıyıcıların üzerine yerleştirildi.

İki bin borulu org ve tarihi sunak yolculuk için korumaya alındı

İki bin borulu org ve tarihi sunak yolculuk için korumaya alındı

Kilisenin yalnızca dış duvarları değil, içindeki tarihi eserler de operasyonun önemli bir parçasıydı. İki binden fazla borusu bulunan org ile Prens Eugen tarafından hazırlanan tarihi sunak eseri, sarsıntı ve tozdan etkilenmemeleri için dikkatlice sarıldı ve sabitlendi.

Kiliseden ayrı duran çan kulesi ise aynı anda taşınmadı. Onun için farklı bir operasyon planlandı. Kilisenin yeni yeri mezarlık ile Kiruna’nın yeni şehir merkezi arasında belirlendi ve yapı, çevresiyle eski konumuna benzer bir ilişki kuracak şekilde yerleştirildi.

Kilise, şehir dönüşümü kapsamında korunarak taşınması planlanan 23 kültürel yapıdan yalnızca biri. Bazı binalar bütün hâlinde götürülürken bazılarının sökülerek yeniden kurulması planlanıyor. Riskli bölgelerde yaşayanlara ise maddi tazminat veya yeni bir konut seçeneği sunuluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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