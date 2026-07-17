Maden Şehri Yutmaya Başlayınca Binaları Tek Tek Taşıdılar

Kiruna, Avrupa’nın en büyük yer altı demir cevheri madenlerinden birinin çevresinde kurulan bir şehir. Madenin daha derin katmanlara doğru genişlemesi, yer altında hareketlere ve yüzeyde çatlaklar oluşmasına neden oluyor. Bu değişim eski şehir merkezindeki binaların uzun vadede güvenli biçimde kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Maden işletmesi 2004 yılında yerel yönetime şehir merkezinin taşınması gerektiğini bildirdi. Ardından konutları, kamu binalarını, yolları ve kültürel yapıları kapsayan onlarca yıllık bir dönüşüm programı başlatıldı. Şehrin simgelerinden biri olan Kiruna Kilisesi de riskli bölgenin sınırları içinde kaldı.