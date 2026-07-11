100 İnşaat Ustası Hızında Çalışacak Robot Tasarlandı: 1 Günde Ev İnşa Edecek

Charlotte şimdilik tam ölçekli evler inşa eden hazır bir robot değil. Geliştirme süreci devam ediyor ve yakın zamanda küçük ölçekli bir prototipinin sergilendiği belirtiliyor. Bu nedenle robotun gerçek bir konut inşa etmesi için hâlâ birkaç yıla ihtiyaç olabilir.

Yine de proje, inşaat sektöründe iş gücü eksikliği, gecikmeler ve yüksek maliyetler gibi sorunlara karşı farklı bir çözüm olarak görülüyor. Robotun basit yapıları hızlı ve daha düşük maliyetle inşa edebilmesi hedefleniyor. Oluşturduğu 3D baskı yapıların yangına ve sele dayanıklı olabileceği de belirtiliyor.