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100 İnşaat Ustası Hızında Çalışacak Robot Tasarlandı: 1 Günde Ev İnşa Edecek

100 İnşaat Ustası Hızında Çalışacak Robot Tasarlandı: 1 Günde Ev İnşa Edecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 15:31
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İnşaat sektöründe robot kullanımı giderek yaygınlaşırken, Charlotte adlı yeni bir robot dikkat çekici iddiasıyla öne çıkıyor. Örümcek benzeri bacaklara sahip robot, yaklaşık 200 metrekarelik bir evi bir günde inşa edebilecek şekilde geliştiriliyor. Robotun hızının yaklaşık 100 tuğla ustasına denk olabileceği belirtiliyor.

Avustralyalı Crest Robotics ve Earthbuilt Technology iş birliğiyle geliştirilen Charlotte, geleneksel inşaat yöntemlerinden farklı olarak 3D baskı benzeri bir sistemle çalışıyor.

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Sıkıştırılmış atık malzemelerle yapı basıyor

Sıkıştırılmış atık malzemelerle yapı basıyor

Charlotte’un en dikkat çeken tarafı, yalnızca hızlı çalışması değil; kullandığı malzeme fikri. Robotun, yerel olarak elde edilebilen kum, atık cam ve kırılmış tuğla gibi malzemelerden hazırlanan çevre dostu yapı karışımını kullanması planlanıyor.

Bu malzeme, robotun ekstrüzyon sistemiyle üst üste katmanlar hâlinde basılıyor. Örümcek benzeri bacakları sayesinde robot hem hareket edebiliyor hem de inşaat ilerledikçe kendini yukarı kaldırarak yapıyı oluşturmaya devam edebiliyor. Böylece süreç tek bir makineyle ve büyük ölçüde otonom şekilde ilerliyor.

Henüz geliştirme aşamasında

Henüz geliştirme aşamasında

Charlotte şimdilik tam ölçekli evler inşa eden hazır bir robot değil. Geliştirme süreci devam ediyor ve yakın zamanda küçük ölçekli bir prototipinin sergilendiği belirtiliyor. Bu nedenle robotun gerçek bir konut inşa etmesi için hâlâ birkaç yıla ihtiyaç olabilir.

Yine de proje, inşaat sektöründe iş gücü eksikliği, gecikmeler ve yüksek maliyetler gibi sorunlara karşı farklı bir çözüm olarak görülüyor. Robotun basit yapıları hızlı ve daha düşük maliyetle inşa edebilmesi hedefleniyor. Oluşturduğu 3D baskı yapıların yangına ve sele dayanıklı olabileceği de belirtiliyor.

Gelecekte Ay üssü bile inşa edebilir

Gelecekte Ay üssü bile inşa edebilir

Charlotte, gelecekte Ay’da kurulabilecek araştırma üsleri için de düşünülüyor. Kompakt, otonom ve esnek tasarımı nedeniyle robotun Ay yüzeyinde basit yapılar inşa etmek için kullanılabileceği öngörülüyor.

Elbette bu tür robotların her iklim, pazar ve yapı ihtiyacı için uygun olması beklenmiyor. Ancak özellikle konut açığı, iş gücü eksikliği ve hızlı barınma ihtiyacı gibi sorunların yaşandığı bölgelerde, Charlotte benzeri inşaat robotları gelecekte daha fazla gündeme gelebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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