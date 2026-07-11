100 İnşaat Ustası Hızında Çalışacak Robot Tasarlandı: 1 Günde Ev İnşa Edecek
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İnşaat sektöründe robot kullanımı giderek yaygınlaşırken, Charlotte adlı yeni bir robot dikkat çekici iddiasıyla öne çıkıyor. Örümcek benzeri bacaklara sahip robot, yaklaşık 200 metrekarelik bir evi bir günde inşa edebilecek şekilde geliştiriliyor. Robotun hızının yaklaşık 100 tuğla ustasına denk olabileceği belirtiliyor.
Avustralyalı Crest Robotics ve Earthbuilt Technology iş birliğiyle geliştirilen Charlotte, geleneksel inşaat yöntemlerinden farklı olarak 3D baskı benzeri bir sistemle çalışıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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