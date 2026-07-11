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Telefonlarını Bilerek Parçalıyorlar: Nedeni Daha 'Erkeksi' Görünmek

Telefonlarını Bilerek Parçalıyorlar: Nedeni Daha 'Erkeksi' Görünmek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 10:18
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Sosyal medyada yayılan tuhaf akımlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez bazı kullanıcılar, pahalı iPhone modellerini daha eski, yıpranmış ve 'erkeksi' göstermek için bilerek zarar veriyor. Paylaşılan videolarda telefonların arka kapaklarının kırıldığı, çizildiği ve çeşitli aletlerle delindiği görülüyor.

Akımın, TikTok’ta eski ve hasarlı telefonları “daha erkeksi” gösteren paylaşımlarla yayılmaya başladığı belirtiliyor.

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Sağlam telefonları eskitmek için kırıyorlar

Sağlam telefonları eskitmek için kırıyorlar

Akımın merkezinde, telefonun yeni ve parlak görünümünü bozup onu daha kullanılmış ve hırpalanmış hale getirme fikri var. Kullanıcılar telefonlarının cam arka yüzeyini kırıyor, çizikler oluşturuyor ya da cihaza kesici-delici aletlerle zarar veriyor.

Ancak bu işlemler çoğu zaman yalnızca görüntüyü değiştirmekle kalmıyor. Bazı telefonlar yapılan müdahalelerden sonra arızalanıyor ya da tamamen kullanılamaz hâle geliyor. Buna rağmen videoların yayılması, akımın sosyal medyada daha fazla görünür olmasına neden oluyor.

Uzmanlar batarya ve suya dayanıklılık konusunda uyarıyor

Uzmanlar batarya ve suya dayanıklılık konusunda uyarıyor

Telefonun cam arka kapağını kırmak, cihazın suya dayanıklılık özelliğini devre dışı bırakabiliyor. Özellikle yeni modellerde arka yüzeyde oluşan çatlaklar, telefonun içine sıvı veya toz girmesine yol açabilir.

Daha büyük risk ise batarya tarafında ortaya çıkıyor. Telefonu delmeye ya da sert cisimlerle parçalamaya çalışırken bataryaya zarar verilmesi ciddi tehlike oluşturabilir. Bu nedenle uzmanlar, yalnızca sosyal medyada dikkat çekmek için pahalı cihazlara fiziksel zarar vermenin hem ekonomik hem de güvenlik açısından riskli olduğunu vurguluyor.

İşte o garip akım:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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