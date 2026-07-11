Telefonlarını Bilerek Parçalıyorlar: Nedeni Daha 'Erkeksi' Görünmek

Akımın merkezinde, telefonun yeni ve parlak görünümünü bozup onu daha kullanılmış ve hırpalanmış hale getirme fikri var. Kullanıcılar telefonlarının cam arka yüzeyini kırıyor, çizikler oluşturuyor ya da cihaza kesici-delici aletlerle zarar veriyor.

Ancak bu işlemler çoğu zaman yalnızca görüntüyü değiştirmekle kalmıyor. Bazı telefonlar yapılan müdahalelerden sonra arızalanıyor ya da tamamen kullanılamaz hâle geliyor. Buna rağmen videoların yayılması, akımın sosyal medyada daha fazla görünür olmasına neden oluyor.