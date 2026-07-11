Telefonlarını Bilerek Parçalıyorlar: Nedeni Daha 'Erkeksi' Görünmek
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Sosyal medyada yayılan tuhaf akımlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez bazı kullanıcılar, pahalı iPhone modellerini daha eski, yıpranmış ve 'erkeksi' göstermek için bilerek zarar veriyor. Paylaşılan videolarda telefonların arka kapaklarının kırıldığı, çizildiği ve çeşitli aletlerle delindiği görülüyor.
Akımın, TikTok’ta eski ve hasarlı telefonları “daha erkeksi” gösteren paylaşımlarla yayılmaya başladığı belirtiliyor.
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Sağlam telefonları eskitmek için kırıyorlar
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İşte o garip akım:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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