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Yapay Zeka Kaplıca Uydurdu, Turistler Buz Gibi Nehirle Karşılaştı!

Yapay Zeka Kaplıca Uydurdu, Turistler Buz Gibi Nehirle Karşılaştı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 22:19
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Seyahat planı hazırlarken yapay zekadan yardım alanların başına gelebilecek en tuhaf olaylardan biri Tazmanya’da yaşandı. Yapay zeka yalnızca olmayan bir kaplıcayı önermekle kalmadı, burası için gerçeğe benzeyen fotoğraflar ve ayrıntılı bir tanıtım metni de hazırladı.

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Gerçekte bulunmayan kaplıca 2026 önerileri arasına girdi

Gerçekte bulunmayan kaplıca 2026 önerileri arasına girdi

Temmuz 2025’te yayımlanan bir seyahat yazısında Tazmanya’da görülmesi gereken yedi kaplıca sıralandı. Listenin içinde Weldborough Kaplıcaları adı verilen, ormanın arasında bulunan ve mineralli sularıyla ziyaretçileri dinlendirdiği öne sürülen bir yer de vardı.

Tanıtım metni o kadar ayrıntılı hazırlanmıştı ki bölgenin yürüyüş grupları ve doğa inzivası düzenleyenler tarafından tercih edildiği bile anlatılıyordu. İçerikte kullanılan görseller de ağaçlarla çevrili sıcak su havuzlarını gösteriyordu. Ancak hem fotoğraflar hem de kaplıcayla ilgili bilgiler yapay zekâ tarafından üretilmişti.

Turistler kaplıca yerine buz gibi bir nehir buldu

Turistler kaplıca yerine buz gibi bir nehir buldu

Weldborough, Tazmanya’nın kuzeydoğusunda ve Launceston’dan yaklaşık iki saatlik sürüş mesafesinde bulunan küçük bir yerleşim. İnternette gördükleri kaplıcayı arayan ziyaretçiler, yön tarifi alabilmek için bölgenin en bilinen noktalarından biri olan Weldborough Hotel’e başvurmaya başladı.

Otel işletmecisi bir süre sonra neredeyse her gün telefon aldıklarını ve kaplıcanın yerini soran ziyaretçilerle karşılaştıklarını anlattı. Kasabanın içinden geçen Weld Nehri ise sıcak olmak bir yana, oldukça soğuk suyuyla biliniyor. Böylece turistlerin hayal ettiği sıcak havuzların yerini buz gibi bir nehir ve küçük bir kasaba aldı.

Hayali kaplıca yalnızca birkaç telefon görüşmesine neden olmadı. Ana karadan gelen 24 kişilik bir grup, öneriye inanarak seyahat rotasını değiştirdi ve bölgeye kadar gitti. Grup kaplıcayı bulabilmek için otelden yardım istediğinde böyle bir yerin hiç var olmadığını öğrendi.

İnsan kontrolü atlanınca yapay zeka içerikleri yayına girdi

İnsan kontrolü atlanınca yapay zeka içerikleri yayına girdi

Seyahat içeriklerinin pazarlama çalışmaları kapsamında üçüncü bir tarafça hazırlandığı ve üretim aşamasında yapay zeka kullanıldığı açıklandı. Normalde metinlerin yayımlanmadan önce kontrol edildiği ancak şirket sahibinin ülke dışında bulunduğu sırada bazı içeriklerin inceleme yapılmadan yayına alındığı belirtildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından yapay zekayla hazırlanan yazılar kaldırıldı ve mevcut içeriklerin yeniden inceleneceği duyuruldu

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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