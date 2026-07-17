Yapay Zeka Kaplıca Uydurdu, Turistler Buz Gibi Nehirle Karşılaştı!
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Seyahat planı hazırlarken yapay zekadan yardım alanların başına gelebilecek en tuhaf olaylardan biri Tazmanya’da yaşandı. Yapay zeka yalnızca olmayan bir kaplıcayı önermekle kalmadı, burası için gerçeğe benzeyen fotoğraflar ve ayrıntılı bir tanıtım metni de hazırladı.
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Gerçekte bulunmayan kaplıca 2026 önerileri arasına girdi
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Turistler kaplıca yerine buz gibi bir nehir buldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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