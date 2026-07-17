Yapay Zeka Kaplıca Uydurdu, Turistler Buz Gibi Nehirle Karşılaştı!

Weldborough, Tazmanya’nın kuzeydoğusunda ve Launceston’dan yaklaşık iki saatlik sürüş mesafesinde bulunan küçük bir yerleşim. İnternette gördükleri kaplıcayı arayan ziyaretçiler, yön tarifi alabilmek için bölgenin en bilinen noktalarından biri olan Weldborough Hotel’e başvurmaya başladı.

Otel işletmecisi bir süre sonra neredeyse her gün telefon aldıklarını ve kaplıcanın yerini soran ziyaretçilerle karşılaştıklarını anlattı. Kasabanın içinden geçen Weld Nehri ise sıcak olmak bir yana, oldukça soğuk suyuyla biliniyor. Böylece turistlerin hayal ettiği sıcak havuzların yerini buz gibi bir nehir ve küçük bir kasaba aldı.

Hayali kaplıca yalnızca birkaç telefon görüşmesine neden olmadı. Ana karadan gelen 24 kişilik bir grup, öneriye inanarak seyahat rotasını değiştirdi ve bölgeye kadar gitti. Grup kaplıcayı bulabilmek için otelden yardım istediğinde böyle bir yerin hiç var olmadığını öğrendi.