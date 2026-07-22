Motorlu Testereyle Buz Keserek Başladı: Yıllık Cirosu 3 Milyon Dolara Ulaştı

Richard Boccato’nun bir barın bodrumunda motorlu testere ve ütü kullanarak başladığı buz üretimi, New York’un seçkin restoran ve barlarına hizmet veren milyon dolarlık bir şirkete dönüştü. Büyük buz bloklarından berrak küpler, küreler ve özel tasarımlar hazırlayan şirket, bugün yılda 1,3 milyon kilogramdan fazla buz işliyor. 2025 yılındaki cirosu ise yaklaşık 3 milyon dolara ulaştı.

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