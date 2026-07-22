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Motorlu Testereyle Buz Keserek Başladı: Yıllık Cirosu 3 Milyon Dolara Ulaştı

Motorlu Testereyle Buz Keserek Başladı: Yıllık Cirosu 3 Milyon Dolara Ulaştı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 12:55
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Richard Boccato’nun bir barın bodrumunda motorlu testere ve ütü kullanarak başladığı buz üretimi, New York’un seçkin restoran ve barlarına hizmet veren milyon dolarlık bir şirkete dönüştü. Büyük buz bloklarından berrak küpler, küreler ve özel tasarımlar hazırlayan şirket, bugün yılda 1,3 milyon kilogramdan fazla buz işliyor. 2025 yılındaki cirosu ise yaklaşık 3 milyon dolara ulaştı.

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Bir barın bodrumunda başlayan denemeler yeni bir iş koluna dönüştü

Bir barın bodrumunda başlayan denemeler yeni bir iş koluna dönüştü

Barmen Richard Boccato, kokteyllerde kullanılan standart buzların içeceği kısa sürede sulandırmasından rahatsızdı. 2009 yılında Dutch Kills adlı barın bodrumunda büyük buz bloklarını motorlu testereyle kesmeye ve kenarlarını ütüyle düzeltmeye başladı.

Başlangıçta yalnızca kendi barının ihtiyacını karşılayan yöntem, çevredeki işletmelerin de dikkatini çekti. Boccato bunun üzerine Hundredweight Ice adlı şirketi kurarak berrak buz küpleri, buz küreleri ve özel tasarımlı ürünler üretmeye başladı.

Şirket her gün yaklaşık 15 bin buz küpü hazırlıyor

Şirket her gün yaklaşık 15 bin buz küpü hazırlıyor

Üretimde yaklaşık 136 kilogramlık filtrelenmiş su blokları kullanılıyor. Büyük bloklar makineler ve el aletleriyle kesilerek aynı ölçülere getiriliyor; ardından restoranların talebine göre küp, küre veya uzun prizma biçiminde hazırlanıyor.

Şirket bugün günde yaklaşık 15 bin adet beş santimetrelik buz küpü üretiyor. Ürünler, aralarında Michelin yıldızlı restoranların da bulunduğu yüzlerce işletmeye gönderiliyor; kurumsal müşteriler için logolu ve desenli buzlar da hazırlanıyor.

Pandemi üretimi durdursa da şirket yeniden büyümeyi başardı

Pandemi üretimi durdursa da şirket yeniden büyümeyi başardı

Restoranların kapandığı pandemi döneminde siparişler neredeyse tamamen kesildi. Şirket geçici olarak eski barın bodrumuna dönmek zorunda kalsa da konaklama sektörünün yeniden hareketlenmesiyle daha büyük bir depoya taşındı.

Hundredweight Ice, 2025 yılında yaklaşık 3 milyon dolar ciro elde ederken 2026 için 3,5 milyon dolarlık gelir hedefi açıkladı. Şirketin yıllık üretimi ise 1,3 milyon kilogramı aşmış durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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