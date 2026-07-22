Motorlu Testereyle Buz Keserek Başladı: Yıllık Cirosu 3 Milyon Dolara Ulaştı
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Richard Boccato’nun bir barın bodrumunda motorlu testere ve ütü kullanarak başladığı buz üretimi, New York’un seçkin restoran ve barlarına hizmet veren milyon dolarlık bir şirkete dönüştü. Büyük buz bloklarından berrak küpler, küreler ve özel tasarımlar hazırlayan şirket, bugün yılda 1,3 milyon kilogramdan fazla buz işliyor. 2025 yılındaki cirosu ise yaklaşık 3 milyon dolara ulaştı.
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Bir barın bodrumunda başlayan denemeler yeni bir iş koluna dönüştü
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Şirket her gün yaklaşık 15 bin buz küpü hazırlıyor
Pandemi üretimi durdursa da şirket yeniden büyümeyi başardı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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