5 Bin Eski Tuvaleti Parçalayıp Denize Döktüler: Yeni Yaşam Alanı Oldu
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Tuvaletleri olduğu gibi denize atmadılar
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Parçalanan porselenler istiridye yavrularına tutunacak zemin sağladı
İstiridyeler suyu temizlerken kıyıyı dalgalara karşı koruyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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