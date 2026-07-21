5 Bin Eski Tuvaleti Parçalayıp Denize Döktüler: Yeni Yaşam Alanı Oldu

New York yönetimi, kentteki devlet okullarında bulunan eski ve fazla su tüketen tuvaletleri daha verimli modellerle değiştirmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Projenin ilk aşamalarından birinde okullardan yaklaşık 5 bin porselen tuvalet çıkarıldı. Normal şartlarda atık sahasına gönderilmesi beklenen malzeme için çok daha sıra dışı bir kullanım alanı bulundu.

Tuvaletler doğrudan körfeze atılmadı. Üzerlerindeki metal ve plastik parçalar söküldü, porselen yüzeyler basınçlı suyla temizlendi ve malzeme istiridyelerin tutunabileceği büyüklükte parçalara ayrıldı. Böylece hijyen ve çevre açısından sorun oluşturabilecek bölümler ortadan kaldırılırken geriye yalnızca dayanıklı porselen kaldı.

Hazırlanan porselen parçalarının bir bölümü Jamaica Körfezi’ndeki resif yatağına taşındı. Artan malzemeler ise New York sokaklarında yağmur suyunu toplayan bitkili kanalların tabanında, normalde kullanılan kırılmış taşların yerine değerlendirildi. Aynı tuvaletler böylece hem denizdeki canlılara hem de kentteki yağmur suyu yönetimine katkı sağlayan bir malzemeye dönüştü.