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5 Bin Eski Tuvaleti Parçalayıp Denize Döktüler: Yeni Yaşam Alanı Oldu

5 Bin Eski Tuvaleti Parçalayıp Denize Döktüler: Yeni Yaşam Alanı Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 17:46
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New York’ta su tasarrufu amacıyla okullardan sökülen yaklaşık 5 bin eski tuvalet, çöpe gönderilmek yerine temizlenip küçük parçalara ayrıldı. Porselen parçaları Jamaica Körfezi’nin dibine yerleştirilerek on binlerce istiridyenin yaşayabileceği yapay resiflerin kurulmasında kullanıldı.

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Tuvaletleri olduğu gibi denize atmadılar

Tuvaletleri olduğu gibi denize atmadılar

New York yönetimi, kentteki devlet okullarında bulunan eski ve fazla su tüketen tuvaletleri daha verimli modellerle değiştirmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Projenin ilk aşamalarından birinde okullardan yaklaşık 5 bin porselen tuvalet çıkarıldı. Normal şartlarda atık sahasına gönderilmesi beklenen malzeme için çok daha sıra dışı bir kullanım alanı bulundu.

Tuvaletler doğrudan körfeze atılmadı. Üzerlerindeki metal ve plastik parçalar söküldü, porselen yüzeyler basınçlı suyla temizlendi ve malzeme istiridyelerin tutunabileceği büyüklükte parçalara ayrıldı. Böylece hijyen ve çevre açısından sorun oluşturabilecek bölümler ortadan kaldırılırken geriye yalnızca dayanıklı porselen kaldı.

Hazırlanan porselen parçalarının bir bölümü Jamaica Körfezi’ndeki resif yatağına taşındı. Artan malzemeler ise New York sokaklarında yağmur suyunu toplayan bitkili kanalların tabanında, normalde kullanılan kırılmış taşların yerine değerlendirildi. Aynı tuvaletler böylece hem denizdeki canlılara hem de kentteki yağmur suyu yönetimine katkı sağlayan bir malzemeye dönüştü.

Parçalanan porselenler istiridye yavrularına tutunacak zemin sağladı

Parçalanan porselenler istiridye yavrularına tutunacak zemin sağladı

İstiridyeler yaşamlarını sürdürebilmek için deniz tabanında tutunabilecekleri sert yüzeylere ihtiyaç duyuyor. Ancak aşırı avlanma, kirlilik ve kıyıların değiştirilmesi nedeniyle New York Limanı çevresindeki eski istiridye resiflerinin büyük bölümü zaman içerisinde ortadan kayboldu. Jamaica Körfezi’ndeki restorasyon çalışmalarının önündeki en önemli sorunlardan biri de yeni istiridyelerin yerleşebileceği uygun zeminin azalmasıydı.

Kırılmış porselenler, istiridye ve deniz tarağı kabuklarıyla birleştirilerek körfezin dibinde dört küçük alıcı yatak oluşturuldu. Bunların yakınına yetişkin ve kabuklara tutunmuş genç istiridyelerden oluşan merkezi bir üreme yatağı yerleştirildi. 2016’da başlatılan ilk uygulamada yaklaşık 50 bin istiridye kullanıldı.

Yetişkin istiridyelerin bıraktığı yumurtalardan çıkan larvaların bir süre suda hareket ettikten sonra porselen ve doğal kabuklardan oluşan yataklara yerleşmesi hedeflendi. Porselenin sert ve uzun ömürlü yüzeyi, genç istiridyelerin tutunarak büyüyebileceği bir temel sağladı.

İstiridyeler suyu temizlerken kıyıyı dalgalara karşı koruyor

İstiridyeler suyu temizlerken kıyıyı dalgalara karşı koruyor

Projede yetiştirilen istiridyelerin amacı sofraya taşınmak değil, körfezdeki ekosistemi yeniden canlandırmak. İstiridyeler beslenirken suyu vücutlarından geçiriyor ve içerisindeki bazı parçacıkları süzüyor. Yetişkin bir istiridye uygun koşullarda günde yaklaşık 190 litreye kadar suyu filtreleyebiliyor.

İstiridye resifleri aynı zamanda balıklara ve diğer deniz canlılarına yaşam alanı oluşturuyor. Zamanla büyüyen kabuk yapıları dalgaların enerjisini azaltarak kıyıdaki sulak alanların aşınmasını yavaşlatabiliyor. Bu nedenle proje yalnızca bir geri dönüşüm denemesi değil; su kalitesini, biyolojik çeşitliliği ve kıyı dayanıklılığını birlikte destekleyen bir çevre çalışması olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 5 bin tuvaletin kullanıldığı 2016 çalışması, bölgedeki daha büyük restorasyon programının başlangıç aşamalarından biri oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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